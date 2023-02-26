積金局網誌：打工仔要積極管理MPF組合

積金局主席劉麥嘉軒周日(26日)發表網誌，指強積金今年1月份錄得6.1%的正回報，總資產值升至超過1.12萬億港元，平均每名計劃成員的強積金資產約23.9萬元，鼓勵打工仔積極管理強積金，加強日後退休的生活保障。

她指出，約7成的強積金資產是可以根據計劃成員的個人意願，自行選擇強積金計劃。剛實施滿10年，俗稱「強積金半自由行」的「僱員自選安排」，容許僱員每年一次自行選擇將現職的供款帳戶內僱員強制性供款的強積金，一筆過轉移至自選的強積金計劃。自「僱員自選安排」由2012年11月推出至2023年1月，轉移的強積金累計達420億元，平均每年有約8.4萬宗轉移個案。截至2023年1月，在供款帳戶內可供僱員轉移的強積金約有2,200億元。

而另一個讓計劃成員自行決定強積金計劃的途徑是可扣稅自願性供款。截至2023年1月，可扣稅自願性供款帳戶有6.萬個，由2019年4月開始累計總供款金額約有77億元。她提醒打工仔，在2022/23課稅年度結束前，把握機會盡快開設可扣稅自願性供款帳戶及供款，既可增加自己退休儲備，亦可以節省稅款，更可靈活選擇強積金計劃，一舉三得。

另外，計劃成員亦要留意，整個強積金轉移程序一般需時約2至3個星期，當中涉及相關受託人的行政程序，及由原受託人贖回基金至新受託人按照計劃成員指示購入基金期間出現的投資空窗期。