美國FTC放棄阻止Meta併購VR初創公司

外媒報道，美國聯邦貿易委員會(FTC)將會結束阻止Meta收購虛擬現實(VR)內容製造商Within Unlimited交易的行動。

據報，FTC去年7月以非法收購為由，對Meta提起反壟斷訴訟。FTC當時指，Meta已擁有一款最暢銷的VR健身應用程成(app)，有能力與Within的熱門Supernatural app較量。Meta卻選擇靠財力「買起」競爭對手，達致壟斷市場的結果。因此認為Meta的收購違反反壟斷法，要求法庭頒布禁令，禁止Meta收購VR健身應用Supernatural的開發商Within Unlimited。

然而，美國加州北區聯邦地區法院2月駁回FTC的請求，並拒絕下達初步禁令。據知情人士透露，為讓FTC有時間決定是否對該裁決提出上訴，法院對Meta發布暫時限制令，禁止Meta在一周內完成交易。

FTC在美國加州北區聯邦地區法院駁回其請求幾周後，終於本月24日宣布，不會就裁決提出上訴，為Meta收購Within Unlimited「開綠燈」。Meta及Within Unlimited隨即表示，併購計劃已經完成。至於交易金額，Meta並未透露，市場傳聞涉及4億美元。