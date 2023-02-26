【向世界錢進】加國放寬工作簽證申請　吸港人才補充勞動力

加拿大兩年多前推出專為港人而設的「開放式工作簽證」(Open Work Permit)，迄今已吸引數以萬計港人申請。該國移民部近日公布，即時延長此簽證的截止申請日期並放寬資格要求，以期創造雙贏局面。

加國工作簽證設有「開放式」與「指定僱主」兩類，前者不會指定申請人須從事甚麼工作，也免去申請人須先取得僱主證明、海外僱員許可資格等要求，變相讓外籍人士更容易在加拿大工作。加國於2020年宣布為完成專上教育且畢業不久的港人加設新的開放式工作簽證。

有效期3年 不限工種

此項簽證容許在最近5年內畢業於加拿大認可教育機構或海外專上教育機構的香港人申請，藉以取得有效期最長3年的工作簽證，且沒任何工種限制，讓簽證持有人更易過渡成為加國永久居民。此外，獲批申請人士的配偶、合法伴侶、受供養子女皆可申請加拿大工作簽證或學生簽證。

由於該簽證原定於2023年2月7日截止申請，加拿大移民部長費拉澤早前宣布，把開放式工作簽證的截止申請日期延長兩年至2025年2月7日，申請資格從5年擴大至10年內專上畢業生，即於2013年畢業的人士亦符合資格。

他表示，加國將繼續支持與香港許多具有意義的交流，一方面讓加拿大僱主可在最需要的時候僱用更多技術工人，促進當地經濟發展；另一方面為港人提供寶貴工作經驗，藉此顯示加方對港人的支持。

累批1700個永居權

加拿大近年積極吸納移民以填補當地勞動力不足。資料顯示，自加國放寬對香港人的移民政策後，當局已批出約1,700個永居權及接近3.3萬個學習簽證和工作簽證予申請者，這些移民中，20多歲的年輕人佔七成以上，為當地帶來年輕勞動力。

申請永居權另有兩途徑

除了開放式工作簽證外，加國在2021年起亦為港人新增兩條可申請永居權的移民途徑，基本上只要在加拿大畢業的留學生，或擁有加國一年工作經驗的人士皆可直接申請，故被市場視為加國給予港人史上最容易的移民方案。

讀書 須在加完成一半課程

若選擇讀書移民(Stream A)，申請人須由申請時計過去3年內，在加拿大指定的專上學院畢業，並須在加拿大境內完成至少50%的學習課程，不論是面對面或在線學習皆可。學位課程、兩年制或以上的文憑課程、一年制或以上的研究生課程均符合資格。

工作 擁至少一年全職經驗

至於工作移民(Stream B)，申請人須由申請時計過去5年內在專上院校畢業，並於過去3年內在加拿大擁有至少一年全職工作經驗，或兩年兼職工作經驗，累積至少1,560小時工作經驗。兩途徑均沒年齡限制，只要是香港特區護照或BNO持有人便可申請，截止申請日期同為2026年8月31日。

值得留意是，據現行計劃，成功申請開放式工作簽證的港人在加拿大工作一年後，可透過Stream B途徑申請永久居留身份，但由於設有申請時一刻不得畢業超過5年的限制，導致部分合資格取得工作簽證的人士，特別是2016/17年的畢業生，最終也無法透過Stream B途徑取得永久居留權，而要透過傳統、難度較高的移民方法申請永居。故此，因應最新的開放式工作簽證放寬但未有觸及永居申請辦法的變更，市場擔心會否增添更多無法取得永居的個案。

對此，費拉澤表示，正檢視香港人申請永居辦法的相關條件，表示更改移民政策研究需時，亦需更多資料去觀察。持有工作簽證的港人仍可循現有移民途徑例如快速通道(Express Entry)，以及省提名等申請在加拿大永久定居。

成為加拿大永久居民後，可在加國任何地方居住、工作或讀書，並獲得與加拿大公民相同的社會福利，但不可參與投票和競選公職。永久居民亦可申請公民身份，獲取加拿大護照，部分要求包括在過去5年有至少3年在加國生活，能提供語言水平證明，並通過對加國了解程度的入籍測試。

首次登上第二大受歡迎移民地

民意調查機構蓋洛普(Gallup)今年1月發布的2021年民意調查顯示，如果有機會，全球16%或接近9億成年人願意永久移居另一個國家，創下10年來的最高百分比。

民眾移英美意欲減

按地區分析，10年間願意永久移居到另一個國家的整體人數增幅最大地區是拉丁美洲和加勒比地區，由2011年的18%增至2021年的37%。中東和北非國家願意移民的人數同期亦由19%增至27%。相反，歐盟國家和東亞國家願意移民的人數有所減少，分別由2011年的20%和7%比例，降至2021年的17%和4%。

國家方面，加拿大首次成為繼美國後最受潛在新移民歡迎的第二大目的地。2021年有8%的受訪者表示他們希望移民加拿大，比2011年的5%上升。同期，選擇美國的移民人數由22%下降到18%。

分析認為這一趨勢始於2017年，因美國前總統特朗普當選後不久，其反移民立場導致許多人放棄美國作為移民目的地，轉而尋找其他地方。除了加拿大，與10年前比較，希望移居到德國、西班牙、日本的人數比例均上升。另一方面，在2011年受移民歡迎的第二大目的地英國，由7%佔比跌至2021年的4%。

調查亦顯示，許多想要移民的人受到財務、家庭、工作機會等情況的阻礙，永遠無法離開自己的國家。