陳政深：港股轉弱　2萬點難久守

港股持續走弱，恒生指數上周雖險守20000點關口，但失守只是遲早之事。恒指在技術上，接連失守10天線、20天線及50天線，踏入二月份更出現「雙小型死亡交叉」，即10天線接連插穿20天線及50天線，參考恒指去年十二月出現小黃金交叉，即10天及20天線分別升穿50天線，指數在17,000點水平，反覆踩上22,700點，升幅足足有5,700點，已足可見到上述指標有一定之指引性。

參考筆者早前提及的港匯等指標，足可見到資金持續流走，意味指數將易跌難升。展望後市，傳統上兩會議題可為港股提供催化劑，然而市況幾乎已完全反映中國經濟因重開而帶來的憧憬，市場清楚知道，內地樓市一日未重回正軌、銷售未重拾增長，經濟都難有真正動力，投資者期望見到的，是實際經濟受惠重啟。此外，美國貨幣政策，以及地緣政局等因素，亦都會持續左右後市。投資者目前可暫以18,960點，即100天線水平為短中線支持(或目標)，並相應調整組合。

資金明顯自港股市場流走，恒指接連失守10天、20天及50天移動平均線，走勢已由強轉弱，下試19,500點的下一支持位僅時間問題。

走勢上，股份一月底啟動是輪升勢，已突破2022年初以來形成的下降軌，亦明顯見資金流入，如業務結構持續改善，後市應有力突破8元的阻力區，從而挑戰9元的前高位目標。

艾德金融聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)