樓價回升　將中兩房售705萬　呎價見近月高

二手交投反彈，帶動近期個別成交價向上，將軍澳中心兩房園景戶，剛以705萬元售出，呎價約18,359元屬屋苑近多月新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩軒稱，鰂魚涌太古城寶安閣為中層F室，實用面積約583方呎，兩房間隔，同區租客見樓市氣氛向好，拍板以1,003萬元購入物業自用，呎價約17,204元。

●美聯范浩銘表示，鰂魚涌太古城漢宮閣頂層連天台單位，實用面積約702方呎，三房間隔，屬屋苑內的罕有特色放盤，獲用家以1,388萬元承接，呎價約19,772元，新買家購入單位自用。

●世紀21Q動力李栩珊指，西半山殷榮閣低層B室，實用面積約946方呎，套三房連工人房套房間隔，望內園景，以2,188萬元沽出，呎價約23,129元，原業主早於1999年10月購入，當時作價828萬元，持貨逾23年帳面獲利1,360萬元。

●中原胡洛勇表示，西半山輝煌豪園高層C室，實用面積約787方呎，套三房及多用途房間隔，望市景，以1,840萬元易手，呎價約23,380元，原業主於2010年以1,280萬元買入，持貨約13年帳面獲利560萬元，單位升值約44%。

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九龍區

●中原許永生稱，長沙灣泓景臺2月暫錄12宗買賣，其中7座中層C室，實用面積約735方呎，套三房間隔，享內園池園景，最初開價1,280萬元，議價後以1,260萬元成交，呎價約17,143元，新買家為同區換樓客。

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新界區

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳中心10座中層D室，實用面積約384方呎，兩房間隔，望園景，以今年同類型最高價705萬元售出，呎價約18,359元，創屋苑去年7月後新高，原業主2002年3月以169.8萬元購入。

●美聯尹皓霆稱，將軍澳南豐廣場6座中層F室，實用面積約375方呎，兩房間隔，獲上車客斥613萬元購入自住，呎價約16,346元，原業主於2017年11月以595萬元購入，持貨超過5年帳面獲利18萬元，單位僅升值約3%。

●利嘉閣鄧達榮透露，將軍澳天晉8座中層D室，實用面積約533方呎，兩房間隔，望市景，新以約955萬元成交，呎價約17,917元，原業主在2013年以約620萬元買入，持貨約10年帳面獲利約335萬元，期內升值約54%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢斬竹灣雙號全幢村屋，四房雙套房間隔，享山海雙景，連天台，成交價1,780萬元，低市價約5%，原業主早於1998年9月購入，當時作價175萬元，持貨逾34年帳面獲利1,455萬元，期間升值約8.3倍。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山新港城A座中層1室，實用面積約560方呎，三房間隔，望遠景，放盤半年，零議價下獲以760萬元承接，呎價約13,571元，原業主於2018年7月以895萬元購入，持貨約5年帳蝕135萬元，單位期內跌價約15%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山居屋錦泰苑J座中層4室，實用面積約521方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約480萬元，議價後以475萬元易手，呎價約9,117元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山銀湖‧天峰5座中層E室，實用面積約573方呎，兩房間隔，望園景，放盤3星期，叫價880萬元，反價5萬至885萬元成交，呎價約15,445元。

●世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山聽濤雅苑8座低層H室，實用面積約804方呎，三房間隔，望池海景，放盤約10個月，叫價1,200萬元，累減94萬元，獲買家以1,106萬元承接，減幅約7.8%，呎價約13,756元。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田夾屋晴碧花園2座中層B室，實用面積約678方呎，三房間隔，望市景，放盤7個月，自由市場價原先叫價1,090萬元，減價約152萬元，獲買家以938萬元承接，減幅約13.9%，呎價約13,835元。

●世紀21奇豐指，沙田翠湖花園D座低層2室，實用面積約694方呎，套三房間隔，望河景，單位放盤3個月，叫價930萬元，減幅約5.1%，獲買家以883萬元承接，呎價約12,723元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑J座高層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望開揚景，未補價第二市場原先叫價700萬元，放盤半個月，減幅約7.1%，累減50萬至650萬元沽出，呎價約10,000元。

●世紀21奇豐稱，沙田居屋愉翠苑G座低層6室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望園景，放盤半年，未補價第二市場叫價520萬元，獲買家以475萬元承接，減幅約8.7%，呎價約9,188元。

●中原李嘉龍指，大埔太湖花園2月暫錄約14宗買賣，屋苑3座中層E室，實用面積約400方呎，兩房間隔，放盤時開價約560元，雙方議價後以555萬元沽出，呎價約13,875元，新買家為年輕上車客，入市單位自住。

●世紀21Q動力李孟威透露，元朗YOHO Town第8座低層D室，實用面積約422方呎，屬兩房間隔，望園景，成交價650萬元，呎價約15,403元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天富苑A座高層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內綠表客因熟悉該區環境，毋須重新適應，經過議價後，終以未補價第二市場價493.8萬元成交，呎價約7,597元，屬屋苑半年來成交價及呎價新高。

●祥益袁思賢指，屯門新屯門中4座高層B室，實用面積約455方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，減價8萬元，新買家為與家人居於同一屋苑，方便日常照應，決定即時以482萬元購入上址自用，呎價約10,593元。

●祥益黃文樂稱，屯門公屋建生邨康生樓中層10室，實用面積約407方呎，原業主增加議幅，減價15萬元，區內白居二遂便決定於未補價第二市場以185萬元購入上址自用，呎價約4,545元。

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