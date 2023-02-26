趁市旺搶客 屯門藍田新盤連番加推應市
2023年02月26日 22:03
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全新盤首輪銷情報捷後，燃起市場氣氛，發展商紛紛加快銷售步伐，屯門項目及藍田項目均連番加推新價單。周未新盤交投頻密，兩日錄得逾50宗成交，當中主打中小型單位的將軍澳現樓項目，受惠於寬減首置印花稅，成交量增加。
●屯門兆康NOVO LAND第2B期兩日連環加推共206伙
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2B期，繼昨日加推2號價單後，周日(26日)再加推涉及103伙的3號價單，折實平均呎價約13,988元。新地副董事總經理雷霆表示，項目至今推出3張價單，合共352伙，折實平均呎價13,616元，並形容開價「性價比十足」，樓盤周邊配套完善。
新地代理總經理陳漢麟稱，新一批單位屬原價加推。3號價單提供34伙一房及69伙兩房，實用面積306至449方呎，折實價由429.42萬至629.17萬元，折實呎價13,174至14,530元。
●藍田KOKO ROSSO次輪錄逾3,000認購登記
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，將於周三(1日)展開次輪銷售，發售160伙，截至周日(26日)晚上6時，項目已接獲逾3,000張入票，超額認額逾17倍。
次輪即將發售的單位包括21伙一房戶、139伙兩房戶，實用面積由271至477方呎，折實價由583.7萬至967萬元，折實呎價由17,407至22,642元，折實平均呎價為18,441元。
●將軍澳海茵莊園兩日沽15伙 涉及8,388萬元
中小型單位交投量增加，九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周六及周日(25,26日)暫錄15宗成交，涉及8,388萬元。
該公司(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳表示，近日成交單位大部分業主都受惠於放寬首置印花稅的政策，反映市場剛性需求持續，政策令有意置業人士加快入市步伐，相信銷情會持續向好，考慮會在短時間內再推出單位應市。周末最新錄得的成交單位實用面積由287至300方呎，成交價介乎528.1萬至601.7萬元，呎價由17,603至20,177元。當中售價最高為2座11樓B7室，為實用面積300方呎的一房戶，呎價20,056元。
●何文田128 WATERLOO一房999萬元沽
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周日(26日) 沽出一房戶，為10樓C室，實用面積342方呎，成交價999.5萬元，呎價29,225元。
連同上述成交計，該盤於3日內售出兩伙，共涉逾2,713萬元。項目由開售至今，則累售52伙，連同車位銷售共套現約12億元。
●大埔白石角朗濤連花園戶3,047萬元招標沽
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周六及周日(25,26日)兩日招標沽出3伙，成交價介乎2,829萬至4,057.2萬元，總成交金額逾9,933.6萬元。當中，最新所錄為3座地下A室，實用面積1,300方呎，兩房間隔，設696方呎花園，連同1個車位以3,047.4萬元沽出，呎價約23,442元。
●沙田星凱‧堤岸兩房售1,175萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周六及周日(25, 26日)再錄得兩宗成交，共涉及2,491.60萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目自開放現樓以來銷情熾熱，連續5日均錄得成交，是日最新沽出的單位為2座26樓G室，實用面積583方呎，兩房間隔，以1,175.9萬元成交，呎價20,170元。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna三房呎價約13,697元
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周日(26日)沽出8B座2樓C室，實用面積609方呎，三房間隔，成交價834.13萬元，呎價約13,697元。
●長沙灣睿峰單日沽兩伙 涉逾1,490萬元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周日(26日)沽出兩伙，共涉1,490.8萬元。當中，西翼33樓C室，為實用面積319方呎的一房單位，以780.2萬元沽出，呎價約24,458元。該盤月內累錄約31宗成交。