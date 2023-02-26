2月份強積金人均蝕6134元　今年賺幅縮至...

環球金融市場走勢分化，港股由22,000關回調之際，歐洲股市則屢創新高，此消彼長令打工仔強積金連升3個月後無以為繼！據晨星(亞洲)截至本月22日數據顯示，2月份強積金轉跌2.67%，以去年底強積金總資產值逾1.05萬億元及約457萬名強積金成員計，人均蝕6,134元；不過，累計首兩個月所有強積金投資組別仍然賺錢，折合回報有3.28%，意味每位打工仔進帳7,536元。

2月份各大投資組別的表現「跌多升少」，當中以歐洲股票回報最勁，升0.99%。今年開局至今，歐洲股票的升幅更達10.05%，同樣稱霸一眾投資組別。港元貨幣回報則緊隨其後，單計2月及今年來分別升0.16%及0.43%。

港股基金跌6%表現最差

其他投資組別則錄負回報，其中過往3個月表現跑贏的港股基金，今個月要「墊底」跌6.19%，排「尾二」的是中國及大中華股票，跌了5.53%；不過兩大投資組別首兩個月仍升3.75%及5.01%。值得留意的是，債息趨升、債市繼續不穩之下，連累相關投資回報「見紅」，其中環球債券及亞洲債券2月各跌2.52%及2.37%。

上古國際集團董事梁彥穎則認為，歐洲股市之所以成為逆市奇葩，是因為大部分在歐洲本土掛牌的大型上市公司均屬舊經濟股，而由於這些公司的業務在俄烏戰爭發生時被嚴重低估，但事實卻非如此，不但未有受戰爭與通脹的衝擊，甚至反過來是這兩者最大的受惠者，建議投資者繼續持有，直至俄烏戰事結束後再作檢討。