中國官方PMI料揭示反彈速度　另關注美大型零售商業績

本周令人注目的經濟數據不多，其中周三公布的中國2月官方非製造業和製造業採購經理指數(PMI)將反映當地經濟復甦速度。

美國方面，則有包括ISM服務業和製造業PMI等經濟數據，市場預期當地製造業不景氣狀況已見底，指數將微升至47.8，惟仍低過50的盛衰分界線，服務業則繼續強勁，惟數據若表明當地經濟強勁，或加大通脹壓力。

美企業績期踏入尾聲，當中分別在周二和周五公布的大型零售商Target和Costco業績，將為消費者行為和前景帶來指引。

【周一】

●美國1月耐用品訂單和待完成交易房屋銷售

●黑石集團(Blackstone)公布業績

【周二】

●美國1月商品貿易帳

●美國去年12月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數

●美國2月芝加哥採購經理指數(PMI)和諮商會消費者信心指數

●西方石油、Zoom及Target公布業績

【周三】

●中國2月官方非製造業和製造業PMI，以及財新製造業PMI

●美國2月ISM製造業PMI

●Rivian、AMC、First Solar、A&F、諾瓦瓦克斯(Novavax)和Dollar Tree公布業績

【周四】

●歐元區1月消費物價指數(CPI)和失業率

●歐洲央行議息會議紀錄

●Salesforce、Snowflake、百思買(Best Buy)和梅西百貨(Macy's)公布業績

【周五】

●中國2月財新服務業PMI

●歐元區1月生產物價指數(PPI)

●美國2月ISM服務業PMI

●Costco、Nordstrom和戴爾(Dell)公布業績

註：香港時間