周樂樂：市場短期震盪整固　關注消費與新基建

過去一周，A股滬深兩市走勢反复，多數重要指數收漲，其中，上證指數漲1.34%領漲，而唯一收跌的創業板指數跌0.83%。申万一級行業中，27個升，4個跌，其中，最強的三大行業是煤炭、鋼鐵與家電，最弱的三大行業是美容護理、食品飲料與傳媒。數據上看，市場整體走強，資金流入受益於國家投資加大預期的行業，如：新舊基建產業鏈的企業，而資金對低迷的消費相對謹慎。

國內來看，國內公布最新出口數據繼續下滑，疊加中美貿易戰與俄烏衝突的持續，外需市場很難有恢復增長預期。因此，國內全力刺激內需是政策的方向與目標。從最近的政策方向看，國家引導社會信貸利率下行，尤其是全國經營貸款利率與房貸利率都出現明顯下降。同時，上海與深圳兩大交易所公布全面實施註冊制，使更多企業能夠上市融資，增加直接融資需求。需要注意的是刺激融資款需求上升，不是讓資金去炒房地產，最近監管部門開始打擊經營貸等流入房地產，而是引導資金投資養老、醫療、雲計算、新能源等新基建，還有引導居民從超額儲蓄向消費轉化，繼續引導金融機構與居民配置權益資產，增強市場對增量資金流入的信心。此外，中國與伊朗的合作，有利於中國一帶一路的政策實施，利於化解外需的困境。認為國內內需與外需的政策方向，都反映出國內政府在全力拯救經濟與市場信心，也為市場投資提供方向，主要的機會在於內需消費與新基建產業鏈。

海外方面，美國公布最新通脹數據超預期，疊加最新GDP與個人消費數據維持正增長，就業與綜合PMI數據仍強勁，反映了美國經濟基本面整體仍較為較好，這些數據仍支持美國聯儲局加息。聯儲局公布最新的會議紀要顯示多數人支持3月份加息25個基點，但是芝商所美聯儲觀察工具顯示，紀要公布後，3月份加息50個基點的概率從前一天的12%升至27%，加息25個基點的概率則降至73%，終端利率定價接近5.30%。這反映了美國強勁經濟數據可能讓通脹回落的低於預期，加劇美聯儲加息的幅度與利率高點的分歧，這將使短期美股走勢偏謹慎。

綜合來看，短期外圍市場再度趨於謹慎，而國內政策面上繼續友好，但短期看，兩會即將召開，市場觀望濃厚，預計短期市場以震盪整固為主，兩會後才可能出現才會有較好的表現。策略上，繼續關注軍工、新能源、信創、雲計算等新基建趨勢性機會，以及關註消費、互聯網科技、文化娛樂、醫療醫藥等內需消費超跌機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂