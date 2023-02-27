黄永輝：黃金、期铜持續受壓　原油窄幅上落

繼早前消費物價指數(CPI)及生產物價指數(PPI)緩減幅度慢之後，上星期五美國公布的1月份個人消費物價指數(PCE)更大幅上升至按年增長5.4%，遠高於12月的5%。撇除食品和能源的核心個人消費物價指數亦由12月的4.4%飄升至1月份的按年增長4.7%。通脹數據加大市場對美國聯儲局加息的預期至3月、5月、6月都會加息起碼每次25點子，而3月更有可能加息50點子。

加息預期升溫令美元走强，黃金、白銀、期铜下跌。黃金本周跌破1820美元，低收1817美元，相對2月初1975美元的高位，黃金在不足1個月內下跌了158美元或8%。黃金短期方向將受制於美元轉強，再加上投資者一直減持交易所買賣黃金基金(ETF)，自去年11月初以來，黃金ETF減持了近50噸黃金，不過中國內地及其他各國中央銀行持續買金將足以抵銷ETF沽金對金價的壓力。

與此同時，全球各地地緣政治風險依然高企，在經歷了二十年全球化之後，世界經濟體系進一步加速向區域化的轉變，加强了長期通脹的向上壓力。上星期是俄羅斯入侵烏克蘭一周年，在軍事上失利的俄羅斯退出與美國的核裁軍條約《新削減戰略武器條約》，加深北約在監視俄羅斯在核武冒險及北約核攔截及反擊的負擔。

去年夏天，當俄羅斯天然氣工業股份公司連續關閉其通往歐洲的5條主要天然氣管道中的3條時，天然氣和電力市場一度出現恐慌，但夏季能源需求低迷的時機為歐洲提供了時間從其他供應國採購天然氣。一年過去了，荷蘭TTF基準天然氣合約的交易價格比入侵前水平低了40%以上。這是由溫和的冬季天氣以及在大多數情況下消費者和行業自願減少需求共同推動的，與同期的五年平均消費量相比，歐盟天然氣消費量在去年8月至今年1月期間下降了19.3%。

今年冬天北半球的天氣比預期溫暖，生產柴油和汽油等燃料產品的煉油廠對原油的需求受到打擊，儘管出口強勁，尤其是對歐洲的出口，美國原油庫存增加給市場情緒帶來壓力。美國原油庫存連續第九個星期上升，總庫存達到4.79億桶，為2021年5月以來的最高水平。而中國對原油需求的回升亦並不明顯，令原油自去年11月以來一直在區間波動，繼續缺乏可能會突破既定區間的方向，布蘭特原油在80美元至89美元之間，WTI原油在73美元至83美元之間。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝(上述謹為市場資訊提供，並不構成投資建議。)