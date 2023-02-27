港股黑期低水250點　金價上周跌1.8%

●踏入亞洲時段，美匯指數報105.17；港匯見7.8474；離岸人民幣(CNH)報6.9818；美元兌日圓處136.29；歐元報1.0554，英鎊報1.195。金價處1,811.6美元。布油報83.11美元，紐油報76.73美元。比特幣升1.6%，報2.35萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水250點。

●美國最新通脹指標升幅超預期，聯儲局再加息的壓力上升，道指上周五(24日)收跌336點或1.02%，報32,816點。標指收市跌42點或1.05%，報3,970點，納指挫195點或1.69%，至11,394點。全周計，道指下挫2.99%，連續第4周下跌；標指回落2.67%；納指下滑3.33%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報19,838點，跌172點。

●2月恒生指數夜期上周五收報19,712點，跌253點，低水298點，成交13,730張。

●紐約期油上周五收報每桶76.32美元，升0.93美元或1%，全周升0.17%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.16美元，升0.95美元或1%，全周升0.19%。

●紐約期金上周五收報每安士1,817.1美元，下跌9.7美元或0.53%，全周累跌1.8%。

●英國富時100指數上周五收報7,878點，跌29點或0.37%；德國DAX指數收報15,209點，跌265點或1.72%；法國CAC指數收報7,187點，跌130點或1.78%。

●恒指公司上周五宣布指數檢討結果，恒生指數成分股沒有變動，成分股數目維持76隻。恒生中國企業指數成分股，加入小鵬汽車，剔出中國飛鶴，成分股數目維持50隻。恒生科技指數成分股將加入微博股份，剔出明源雲，成分股數目數目維持30隻。

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