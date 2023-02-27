高銀續賣產！九龍灣宏泰道項目權益擬已售予爪哇集團

繼高銀金融國際中心被清盤人接管及出售後，潘蘇通位於廣州科學城的爛尾樓──松日總部大樓，據報在經歷三次拍賣後終於脫手。上周由廣州開發區攬新投資有限公司以「賤價」13.12億元人民幣底價投得，相當於專案評估價25.6億人民幣的51%。

此外，高銀金融於2019年9月披露有意向潘蘇通收購宏泰道項目60%權益，惟高銀其後披露，鑑於經濟狀況下滑及清付代價龐大，延期完成有關收購。據悉，該項目自2020年至今已陷入停工狀態。市場消息稱，持有項目餘下40%股權的相信是爪哇集團，而爪哇集團的董事及高管的名字，相繼出現在持有宏泰道項目的「高銀環球廣場有限公司」的董事名單當中。

據報，持有高銀環球廣場的控股公司Solar Time Development在2021年10月透過發行新股，將項目99.98%股權轉讓予離岸註冊公司Kensington Phoenix Limited。高銀環球廣場有限公司一年後將公司秘書轉由SEA Secretarial出任，其申報的地址與爪哇集團總部相同。之後更易名為「耀基物業控股有限公司，而多名爪哇要員曾出任耀基董事，令人揣測宏泰道項目已「低調」落入爪哇之手。