港股兩萬關爭持　科網股撐市　海底撈飆17%

港股早段跌逾200點後反彈，恒生指數曾倒升47點，高見20,057點，暫於兩萬點關爭持。國企指數及科技指數靠穩，主板成交350億港元。

大型科網股回升支撐大市，美團漲2.5%；京東集團升1%；騰訊升0.8%；阿里巴巴升0.6%；小米集團跌1%。

金融股偏軟，滙豐控股跌1.1%；招商銀行跌0.8%；中國平安跌0.7%；友邦保險跌0.4%；香港交易所及建設銀行跌0.2%。

其他藍籌股個別發展，海底撈發盈喜，股價飆17%，是表現最佳藍籌。比亞迪股份今年首次減價賣車，股價跌3%。

【09:20】港股跌穿兩萬關 科網股領跌 友邦挫逾2%

港股跌勢持續，失守兩萬點大關。恒生指數開市跌189點或0.94%，報19,821點；國企指數低開58點或0.88%，報6,644點；科技指數跌48點或1.2%，報3,962點。

大型科網股繼續尋底，阿里巴巴跌2.3%；美團跌1.5%；騰訊跌1.2%；京東集團跌1.3%；小米集團跌1.1%；百度跌0.4%；網易跌0.5%。

金融股合力拖低大市，友邦保險跌2.4%；香港交易所跌1.3%；中國平安跌0.7%；滙豐控股及建設銀行跌0.4%；招商銀行跌0.3%。