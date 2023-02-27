京東App升級　確認「百億補貼」3.8節上線

內媒報道，京東應用程式(App)宣布升級為11.6.2，並在更新日誌中明確提到，「京東3.8節，百億補貼上線」。據悉，此次百億補貼將覆蓋全品類，並不只局限於3C等京東傳統優勢品類，而且自營和POP商家都將參與其中。京東股價最新報181港元，升1.4%。

3C分別指電腦(Computer)、通訊(Communication)及消費電子產品(Consumer Electronic)三類電子產品，京東本身是做3C產品起家。POP則指非自營的旗艦店。

此外，與此前只在6·18或者雙11等大促銷期間，入口隱藏較深不同，這次「百億補貼」將在京東App內擁有一級入口。

同時，消息指京東將在後台設置全網比價系統，也會安排採銷實時進行跟價，商品價格一旦高於外網，將實行「雙倍賠付」。

內媒日前引述京東內部郵件報道，京東已經開啟「百億補貼」的內部測試工作。郵件指，為了「百億補貼」有更好的用戶體驗，將於面向京東內部同事開放內部眾測優先體驗。對於參與內測並發現系統漏洞的員工，京東還專門設立獎勵金。

創始人劉強東在2022年底曾強調，低價是京東過去成功最重要的武器，也是以後的唯一基礎性武器。

據報，拼多多於2019年中首次啟動百億補貼計劃，幫助其鞏固了在內地中小城市的地位。