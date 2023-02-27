【高盛推介】阿里巴巴低開後反彈　資金績後積極趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴在上周四(23日)公布2023財年的第三財季業績後，上周五(24日)受壓急跌約5.4%，周一(27日)開市曾失守90港元水平，早段低見87.75元的一個半月低位，及後反彈。現報92元，升2.1%。截至去年12月底止2023財年的第三財季，阿里非公認會計準則淨利潤達499.32億元人民幣，按年升近12%，勝市場預期。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於近期獲資金積極吸納，上周二至上周五皆錄得資金流入，合共約9,430萬元，當中上周五見資金在業績公布後更積極流入，有約3,100萬元，為當日最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約480萬元。

阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿5.2倍，貼價。

阿里購26262，行使價95元，2023年9月22日到期，實際槓桿4.0倍，中期、低街貨。

阿里購28941，行使價108元，2023年6月16日到期，實際槓桿6.7倍，輕微價外。

阿里牛67326，收回價82元，行使價80元，換股比率100，槓桿比率8.7倍，相近收回價牛證中街貨較低。

阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低面值。

阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿3.0倍，中期、低街貨。

阿里熊53867，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率8.1倍，市場上首三高槓桿之一近熊。

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