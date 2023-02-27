【高盛推介】騰訊低開高走 兩手準備部署
2023年02月27日 11:39
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高盛(亞洲)有限責任公司：港股期結日，恒指曾跌穿20,000點，及後反覆走高，於20,000水平增持，重磅藍籌騰訊控股上周五(24日)跟隨大市回吐，失守350港元水平收市，周一(27日)早段曾跟隨大市下跌，早段低見342.8元，突破一個半月低位，及後反彈。現報351.8元，升約0.7%。有報道引述消息，指騰訊與Facebook母公司Meta商討在中國分銷Quest系列虛擬實境頭盔產品，並引述消息指談判仍處於初期階段。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五獲資金趁低吸納，錄得約1,720萬元資金流入，為當日最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，北水於上周五繼續買入騰訊，錄得約19.6億元資金淨買入，為當日最多資金淨買入的股份。
雖然騰訊股價重上350元，但鑑於近日股價波動，因此投資者在部署時應重新審視產品條款，及應留意市況，繼而選擇合適條款的產品作部署。
投資者如看好騰訊，認購證方面的高敏感度貼價選擇可留意騰訊購(13514)。輕微價外高槓桿選擇可留意騰訊購(13019)。中期選擇可留意騰訊購(12131)，為低時間值損耗。牛證方面可留意屬近牛的騰訊牛(68728)，與現價有約10元收回距離。
騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.1倍，高敏感度。
騰訊購13019，行使價438元，2023年7月21日到期，實際槓桿7.7倍，輕微價外、高槓桿。
騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿7.3倍，中年期，低時間值損耗。
騰訊牛68728，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率24.7倍，相近收回價近牛中街貨最低。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿。
騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.5倍，高敏感度、低街貨。
騰訊熊53593，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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