大摩：海底撈盈喜超預期　股價未來45日勢向上

摩根士丹利指，隨着海底撈發盈喜，料其股價在未來45天內絕對上漲，給予目標價24元及「增持」評級。海底撈預計核心淨利潤逾9.7億元人民幣，高於該行預期，反映積極的成本控制措施帶來的經營槓桿較該行預期更強大。該行指，隨着上述盈喜，今年的市場將隨之而上調，該行預期海底撈的純利預測，貼近市場預測中的高端水平，料上述情況出現的機會超過80%。

中信證券認為，海底撈在疫情下各項費用均有精進努力，其中人工優化會較明顯，費用精進或有望為常態化經營效率帶來提升空間，且門店客流穩健回升，推動收入修復。該行上調海底撈至「買入」評級，目標價28元。此外，該行分別上調集團2023及2024年經調整淨利潤預測至33.4億及50.5億元人民幣。

花旗發表報告，引述海底撈料去年全年扭虧，淨利潤料不低於13億元人民幣，好過該行及市場普遍預期。該行相信，海底撈盈利能力勝預期，主要是受惠於門店優化計劃及新店虧損較預期少，繼續將海底撈列為今年中國消費行業的首選之一，給予「買入」評級，目標價27.3元。花旗指，公司的翻枱率於今年1月基本按年持平，料中國重新開放後翻枱率可進一步改善，在門店效率提升及經營環境顯著改善下，估計海底撈會繼續專注於低線城市重開門店。

不過，里昂認為，即使內地經濟重新開放，但年初至今復甦之路放慢，是令人憂慮食物行業高增長已過的訊號，不過該行認為海底撈具強大的品牌價值，相信在競爭緩和時可有幫助。由於海底撈單店銷售增長放緩，里昂將海底撈今明兩年盈利預測分別下調17%，將目標價由27元，調低至22.7元，但維持「跑贏大市」評級。