中電去年少賺89%　派第4期中期息1.21元

中電指出，集團大部分業務的業績穩健持平，但財務表現受到EnergyAustralia的營運虧損，以及出售Apraava Energy額外10%權益所帶來的會計虧損影響。EnergyAustralia於2022年錄得營運虧損52.67億元。

去年，集團綜合收入增加20%至1,006.62億元。集團在香港和中國內地核心巿場的業務表現強勁，營運盈利合共增加8億元，達109億元。

本港去年經濟倒退3.5%。不過，業績公告顯示，中電的香港能源業務營運盈利去年上升3.2%至84.03億元，原因是「資本投資增加」。首席執行官藍凌志表示，今年是香港業務發展的關鍵一年，中電將與香港政府商討2024至2028年的5年發展計劃。中電本輪5年發展計劃資本開支為529億元，以資產基礎的擴大對沖准許回報率由9.99%降至8%的影響。藍凌志稱，「我們相信，保持由現時至2028年期間的投資力度，以保障香港能源供應的穩定性和可靠 度至關重要。」