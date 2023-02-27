調查：癌症為大灣區居民最關注危疾　港人料治療費需107萬

宏利香港公布首「大灣區健康保障度」調查發現，癌症為大灣區居民最關注的危疾。然而，大灣區不同地方對於治療危疾所需的預計開支分野甚大。以癌症治療為例，內地大灣區城市的平均預計相關開支約為69.8萬元人民幣(約78.74港元)，相當於受訪者51個月的人均月入；香港方面，受訪者預期癌症治療的開支可高達受訪者35個月的人均月入(約 107萬港元)。另一方面，澳門受訪者預期癌症治療的開支只需約46.8萬澳門元，相當於他們15個月的人均月入。

調查於去年12月16日至30日期間，在大灣區所有城市進行實地調查。是次調查的香港受訪人數為11,000人，澳門為300人(僅限當地居民)，中國內地9個城市各分別為225至300人。

儘管當中存在差別，用於治療嚴重疾病的龐大預計開支均凸顯了大灣區11個城市消費者所面對的保障缺口。香港受訪者對負擔嚴重疾病所需路療費用最為擔憂，只有12%的受訪者表示有信心支付相關費用，而澳門47%及內地大灣區城市45%則有近半表示有信心。

香港受訪者當中，對個人財務狀況有信心的主要原因包括：擁有足夠積蓄及穩定工作(兩者均為50%)，擁有個人保險(43%)以及有合適的財務預算(42%)。

宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，大灣區內的消費者當中，很多都擔心無力支付危疾開支，情況令人關注。治療危疾涉及的開支，不僅包括醫療費用，亦會牽涉復康和生活費用。

大灣區居民對危疾保障均有需求，受訪者都希望進一步加強保障，但卻不知道從何着手。在受訪者當中，澳門受訪者對此最為認同(71%)，其次是內地大灣區城市(69%)和香港(62%）。不少受訪者亦表示，在負擔得起的情況下，他們有興趣購買新的或額外的醫療保險，當中以內地大灣區城市的受訪者(85%)最感興趣，其次為澳門(80%)和香港(65%)。

隨着中港兩地本月初正式免檢疫通關，李指出，留意到近日團隊收到內地客的查詢增多，惟仍受限於簽證問題，投保人數未見明顯上升。相信隨着內地逐步開放，對下半年內地客回流保持樂觀。