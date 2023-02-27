陳偉明：港股調整近尾聲　可博反彈

美國加息預期升溫、地緣政治及中美關係轉趨緊張，港股於上個月尾於22,700點見頂後連跌4周，恒指周一(27日)早上更裂口低開插穿兩萬關，低見19,804點，市場氣氛轉趨悲觀。不少分析認為港股在欠缺利好消息下，大有機會借勢向下調整至黃金比率38.2%，大約19,600點水平。較悲觀的更預期恒指有機會向下插穿19,000點。然而，筆者早已提醒港股有跌穿250天牛熊線的風險，但在恒指兩萬關以下，再大跌空間少，因此不但建議投資者應該逢插分注撈貨，更可考慮博恒指向下假突破兩萬關後向上，短線小注Long Call博大市急彈。

市場永遠是在接近頂位過份樂觀，接近底位過份悲觀，還記得在港股在2月初時，仍然憧憬A股復市及北水重臨下，港股有能力向上續破頂並且挑戰23,000，甚至24,000點水平，結果北水重臨不買反賣，而且趁高減持，港股再在美國加息憂慮下插逾2,800點，失守250天線及兩萬關。現在市場情緒雖然悲觀，但機會亦開始出現，筆者認為港股調整已經接近尾聲，仍有信心這次港股調整之後，有能力重拾強勢並且向上突破22,700關，今年內挑戰25,000點。

投資者必須謹記每次牛市第一波急漲後也會出現大約10%至15%的調整，但調整過後很快可以重拾升勢並且破頂。港股現在估值仍然是平，加上在內地政策轉向穩經濟的前提下，大有機會在3月借兩會及業績期的利好消息轉勢回升。美國通脹數據雖然高企，但應該大趨勢仍然逐步向下，美債息率近期急升，但應該是過度反映美國3月加息0.5厘的預期，美匯强、人仔弱的趨勢在3月份有機會逆轉，投資者因此應該把握這次港股中期調整的機會分注儲貨， 迎接下一波升浪。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理