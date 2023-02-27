中電：未來數月燃料費或向下調

國際能源價格近期由去年高位回落，中華電力總裁蔣東強表示，如果趨勢能夠維持，相信未來數月有望下調燃料費。

他指，根據燃料費調整機制，今年3月為該企首次作燃料費調整，但由於該次調整是反映過去3個月實際燃料開支，故存在滯後作用，3月的燃料價格未來反映目前能源價格回落的實況，但相信若能源價格繼續處較低水平，未來數月燃料費價格將向下。

至於對今年本港的售電情況，蔣預期，隨着本港經濟復甦，料售電量有輕微上升，但實際售電量仍取決於實際復甦步伐，以及疫情帶來的影響會否持續，加上溫度亦會影響售電量，將密切注意這些因素發展。

他指，澳洲在整體集團投資組合上佔據重要位置，使組合更加多元化，惟在能源轉型過程中，需要投入大量投資和資本。他續稱，當地電力批發價在去年第二季左右突然急升，並在全年維持。EA已將雅洛恩電廠的大型停運維修計劃提早今年至明年展開，以應對發電可靠度持續不穩的問題；而EA旗下Mount Piper煤電廠亦已完成主要的供煤合約磋商，當中包括由後備煤礦供煤的安排，料這些舉措料均能改善EA財務表現。不過，藍凌志表示，一系列舉措需時見效，故EA今年上半年營運仍具挑戰，澳洲能源市場仍極波動。

截至去年6月底，中電內地業務被拖欠的可再生能源項目補貼達23.02億元，業績公告並未透露截至去年底止的拖欠金額，僅指「狀況已有所改善」。財務總裁戴思力稱，去年收回的補貼比前年多，去年底的應收帳款列帳金額約21億元，強調需考慮港元兌人民幣相對強的匯率因素。