道指期貨升83點　離岸人民幣見6.9808

美匯指數報105.12；港匯見7.8467；離岸人民幣(CNH)報6.9808；美元兌日圓報136.21；歐元處1.0554；英鎊報1.1956。金價報1,812.04美元。油價微升，布油報82.95美元，紐油處76.5美元。比特幣報23,347美元。道指期貨升83點。

焦點數據：

17:00 歐元區1月貨幣供應M3

18:00 歐元區2月消費者信心指數

18:00 歐元區2月服務業信心指數

18:00 歐元區2月經濟信心指數

18:00 歐元區2月工業信心指數

21:30 美國1月耐用品訂單

23:00 美國1月成屋待完成銷售

23:30 美國2月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數

●美國通脹數據高居不下，令市場相信聯儲局仍會繼續激進緊縮，軟着陸希望變渺茫，美股三大指數上周五(24日)齊跌，港股向下，恒生指數全日收報19,943點，跌66點或0.3%，主板成交1,124.15億港元。

-中電去年少賺89%，派第4期中期息1.21元。

-中電：未來數月燃料費或向下調。

-比亞迪挫逾4%，減價為部分經銷商促銷，非官方行為。

-堡獅龍宣布「二供一」籌逾4億，股價插17%。

-京東App升級，確認「百億補貼」3.8節上線。

-大摩：海底撈盈喜超預期，股價未來45日勢向上。

-傳螞蟻及軟銀討論減持印度金融科企Paytm母公司持股。

-傳江淮工廠停產數日，蔚來：正常運轉，準備導入新平台車型。

-高銀續賣產！九龍灣宏泰道項目權益疑已售予爪哇集團。

香港樓市：

●九龍站銀主盤湧現！天璽劈670萬沽 擎天開價蝕近2000萬

●筲箕灣香島連錄蝕讓交易 帳面輸逾兩球

●康怡花園三房戶減至1135萬沽 4年帳蝕165萬

外圍經濟：

●日圓兌港元低見5.75，高盛：美息上升恐致Yen再轉差。

●植田和男：日本無陷入通縮，現行政策利大於。

●拉加德：歐洲央行3月將加息0.5厘。

企業消息：

●挑戰三星蘋果？小米推高端手機，零售價8270元起。

●Twitter周末傳已裁減至少200名員工，涉多個工程團隊。