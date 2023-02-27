【產經直播】港股失兩萬關後 呢個位絕不可失...？
2023年02月27日 16:35
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美國通脹指標1月PCE物價指數意外火爆，市場預期聯儲局繼續維持長時間高利率，刺激美匯衝高見105美元水平，拖累美股上周五(24日)捱沽，美股即將迎來新一輪跌浪？
港股周一(27日)期指結算日好淡爭持，低開189點即失守兩萬關及250天線，跌幅曾擴大逾205點，最終收報19943點，跌66點；港股失兩萬關後，下一道防線為喺邊？持續加息將繼續左右港股向上？兩會概念仲有冇得炒？
中電(00002)中午公布業績，去年純利9.24億元，按年下跌89.12%，末期息維持每股1.21元，集團表示，香港和中國內地業務表現強勁，但難以抵銷澳洲業務虧損影響，中電股價跌逾1%，呢份業績點解讀？
海底撈(06862)發盈喜，預期2022年轉虧為盈，賺逾13億人民幣，對上一年同期虧損人民幣41.61億元人民幣，股價大幅攀升，股價捜抽升13%，連帶其他餐飲股亦齊齊向上。大行大摩予海底撈「增持」評級，目標價24元，海底撈冇貨入場小心接飛刀？仲有邊隻餐飲股可以追落後？
車股個別發展，比亞迪(01211)加入減價戰，宣布舊車款王朝系列產品降價萬元以上，不過證實年內推出內部代號為「F品牌」的新車，股價跌3%；相反今日派成績表的理想(02015)，股價升逾2%，車股最近表現疲弱，趁彈減磅先係上策？
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