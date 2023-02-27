【產經直播】港股失兩萬關後　呢個位絕不可失...？

美國通脹指標1月PCE物價指數意外火爆，市場預期聯儲局繼續維持長時間高利率，刺激美匯衝高見105美元水平，拖累美股上周五(24日)捱沽，美股即將迎來新一輪跌浪？

港股周一(27日)期指結算日好淡爭持，低開189點即失守兩萬關及250天線，跌幅曾擴大逾205點，最終收報19943點，跌66點；港股失兩萬關後，下一道防線為喺邊？持續加息將繼續左右港股向上？兩會概念仲有冇得炒？

《東網Money 18》搵嚟亨達財富管理董事總經理姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道