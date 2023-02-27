萬通保險冀內地客恢復至佔整體生意額4成比例

經濟活動陸續回復正常，萬通保險行政總裁葉嘉年表示，中港兩地全面通關後，內地客戶在新冠疫情期間積壓的需求將會釋放，對今年整體業務前景樂觀，有信心內地訪客新保單生意能回到疫情前水平，即佔整體生意約3至4成的比例，與行業比例相若。

他指，目前已見內地客的需求回升，正物色合適的地方，擴充辦事處網絡，特別是內地客的在港旅遊熱點，例如尖沙咀。公司宣布3年發展規劃，當中提出3年內將團隊數目由現時略逾3,000人，再增加3,000人，即規模增加一倍，同時加強人才培訓，期望進身百萬圓桌(MDRT)的人數可翻倍。

「3年發展規劃」中，也包括「數碼賦能」、「產品及服務」等。葉嘉年提到，將借助數碼科技，配合團隊營銷、內部提升效益及增強客戶體驗，從而中增加客戶忠誠度。至於產品方面，將會提供更多配套服務，為客戶提供更多及更好的體驗，同時亦會繼續推陳出新，以貼近市場的需求。

萬通保險產品策略及定價部副總裁許丹萍補充，公司未有設下每年推出多少新產品的硬指標，強調着重產品是否貼合市場需要，留意到近年保客對財富傳承及不同貨幣的需求，因此在儲蓄保單提供8種保單貨幣選擇。

另外，葉嘉年透露，公司正與本港一間虛擬銀行研究策略性合作，以發展銀保業務，屆時會配合虛擬銀行的數碼化方式，並因應客群的特性，設計較簡單、保費較相宜的產品。