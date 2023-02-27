調查：信貸紀錄轉移及現金流管理成國際公民主要財務挑戰

全球化及科技發展下，數碼遊牧或國際化的生活變得更加普遍，但滙豐最新一項研究顯示，國際公民在辦理移居相關的財務事項時面對不少挑戰。

IpsosUK為滙豐於2022年12月5日至2023年1月23日進行研究，共訪問了7,177名18歲以上成年人。國際公民是指目前於海外居住、工作或升學的人士；計劃在未來12個月遷至海外的人士；以及最近5年重返原居地或國際學生的家長或監護人。

在已移居香港的受訪者中，58%認為因無法轉移信貸紀錄，導致在處理生活基本需要時遇到阻滯，例如申請流動通訊服務或信用咭等；54%表示因為抵埗初期在開立銀行戶口、申請公用服務及互聯網服務等事遇到困難而未能適應新生活。即將移居香港的受訪者中，有62%擔心到埗後如何管理現金流。同時，有75%對尋找切合個人需要的金融服務感到憂慮，這些都反映了財務不確定因素如何對影響他們移居海外的體驗。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，在2022年滙豐集團全球的國際個人客戶人數達到600萬；在香港，每4名個人客戶便有1人使用我們的環球銀行服務，反映在高度全球化下，市場對環球銀行服務需求的潛力。滙豐業務遍布60多個國家及地區，更好地利用集團的環球及數碼服務協助客戶達成全球化的目標，是重點發展方向。

與此同時，滙豐最近提升了環球付款服務，讓個人客戶經滙豐香港流動理財應用程式輕鬆辦妥海外付款。簡單幾步便能隨時隨地向全球逾50個國家/地區的滙豐及非滙豐銀行賬戶以當地貨幣進行環球付款，費用全免。移居海外人士未能將其信貸紀錄轉至當地會造成不便，滙豐亦因此推出信用額環球配對服務，令申請信用卡的過程更便捷。此服務讓海外的滙豐卓越理財客戶抵港後首次申請信用卡時，可按照他們於滙豐其他市場所享有的信用額處理審批。香港滙豐卓越理財客戶移居海外時，亦可享有相同禮遇。

此外，滙豐香港透過集團的環球網絡，協助客戶於出發前在全球超過30個國家/地區開戶；並同時提供包括海外升學及海外按揭轉介等增值服務，支援客戶各種國際需求。