新地四幢商廈獲LEED鉑金認證　投資綠色建築見成效

陳康祺表示，新地持續投入資金與資源提升旗下物業的環評表現，除了不斷優化現有物業，亦承諾為所有新落成的投資物業取得LEED認證，其中九龍東大型商業項目觀塘巧明街98號亦已獲得LEED最高級別的鉑金預認證，足見集團對發展綠色建築的決心。

至於正在興建的高鐵西九龍總站上蓋發展項目，同樣獲取LEED最高級別的鉑金預認證，勢將成為世界級的可持續發展及環境友善建築物。