新地四幢商廈獲LEED鉑金認證 投資綠色建築見成效
2023年02月27日 17:42
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新地執行董事陳康祺（圖右）代表集團接受美國綠色建築委員會頒發的能源與環境設計先鋒（LEED）「v4.1 運營與維護：既有建築」鉑金級認證，圖左為美國綠色建築委員會北亞 區董事總經理杜日生
新鴻基地產(00016)發展的四幢旗艦商廈—環球貿易廣場(ICC)、新鴻基中心、國際金融中心一期(One IFC)、國際金融中心二期(Two IFC)—榮獲美國綠色建築委員會(USGBC)頒發的能源與環境設計先鋒(LEED)「v4.1運營與維護：既有建築」鉑金級認證。USGBC北亞區董事總經理杜日生近日親臨新鴻基中心頒發上述認證，由新地執行董事陳康祺代表集團接受。
陳康祺表示，新地持續投入資金與資源提升旗下物業的環評表現，除了不斷優化現有物業，亦承諾為所有新落成的投資物業取得LEED認證，其中九龍東大型商業項目觀塘巧明街98號亦已獲得LEED最高級別的鉑金預認證，足見集團對發展綠色建築的決心。
至於正在興建的高鐵西九龍總站上蓋發展項目，同樣獲取LEED最高級別的鉑金預認證，勢將成為世界級的可持續發展及環境友善建築物。