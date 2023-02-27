調查：網絡安全人員為最不受裁員潮影響之工種

網絡安全認證會員制非牟利組織(ISC)²發表一項研究發現，在今年經濟衰退和裁員陰霾下，網絡安全人員將最不受影響，並受到高級行政人員的重視。

調查於2022年12月訪問1,000名分布於英國、美國、新加坡、日本及德國的高級行政人員；發現全球網絡安全勞動力人才面對340萬缺口的情況。

在最新一份財政預算案中，港府表示將加速推動數碼化經濟及撥款提升數碼基建，同時亦將深入研究更便捷和安全的跨境數據流動，面對企業數碼轉型需要及日趨龐大的數據流量，可以預見香港對於網絡安全專才的需求將有增無減。

同時，該組織研究指出，8成半受訪者表示在2023年裁員或無可避免，惟網絡安全部門將最不受裁員潮影響；只有1成的受訪高級行政人員表示他們將裁減網絡安全部門的人，對比起其他例如人力資源（30%）、財務（24%）、營運（24%）、市場營銷（22%）及銷售（22%）等部門，可見網絡安全確實備受重視。其他研究重點包括：

(ISC)²行政總裁Clar Rosso表示，即使面對不明朗的經濟前景，網絡安全專才依然受到高級行政人員的重視，可見他們意識到現今擁有一隊強大的網絡安全團隊的重要性。

數據亦反映企業對網絡安全團隊越發重視，其中，有半數（51%）受訪行政人員指若無可避免需要裁員，他們亦會優先考慮招聘或重新聘用網絡安全從業員，其他會獲優先考慮的工種包括IT(49%) 和研發工作（41%）。反之，市場營銷（35%）、財務（34%）、營運（31%）、銷售（30%）和人力資源（29%）的職位則較少被優先考慮。