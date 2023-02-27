信義能源：對未來收取補貼情況感樂觀
2023年02月27日 19:11
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信義能源(03868)因應內地去年10月份就可再生能源補貼核實訂立的最新指引，作出的約2.23億港元的一次性扣除電價調整，但執行董事兼行政總裁董貺漄指，有關指引公布後，當局加快派發補貼，全年收取的可再生能源補貼款項約21.08億港元，金額遠高於預期及財務部往年發放金額，改善集團經營活動現金流，反映當局着力解決補貼拖欠問題，對於未來收到補貼感到樂觀。
截至2022年底，集團所有含補貼的電站項目，合計1,724兆瓦，已全部獲納入《可再生能源發電補貼項目清單》，其中1,024兆瓦項目已獲列入《第一批可再生能源發電補貼合規項目清單》。集團累計獲得補貼約43.08億元人民幣。
受疫情防控、光伏組件成本大幅上漲和波動等因素拖累，信義能源去年向母公司信義光能(00968)及獨立第三方僅收購520兆瓦的太陽能電站項目項目，少過去年初公布的不少於1,000兆瓦。集團今年計劃收購向信義光能及獨立第三方收購700至1,000兆瓦大型平價上網項目。
信義能源全年收入僅增長0.81%至23.15億港元，扣除有關調整影響則增長約一成。全年錄股東應佔溢利9.71億港元，跌21.16%，每股賺13.33港仙；建議派每股末期股息7.4港仙。