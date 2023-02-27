信義能源：對未來收取補貼情況感樂觀

截至2022年底，集團所有含補貼的電站項目，合計1,724兆瓦，已全部獲納入《可再生能源發電補貼項目清單》，其中1,024兆瓦項目已獲列入《第一批可再生能源發電補貼合規項目清單》。集團累計獲得補貼約43.08億元人民幣。

信義能源全年收入僅增長0.81%至23.15億港元，扣除有關調整影響則增長約一成。全年錄股東應佔溢利9.71億港元，跌21.16%，每股賺13.33港仙；建議派每股末期股息7.4港仙。