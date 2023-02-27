買家追價10萬！東港城兩房戶700萬成交

樓價走勢回勇，加上政府調整住宅印花稅，部分買家加快追價入市，將軍澳東港城兩房戶原以690萬元放售，終獲同區分支家庭客追價至700萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊表示，西灣河鯉景灣安澤閣中高層E室，實用面積約746方呎，套三房間隔，獲外區分支家庭客見樓市持續向好，以1,220萬元購入，呎價約16,354元。

●中原李百達稱，鰂魚涌太古城燕宮閣高層D室，實用面積約747方呎，套三房間隔，享園景及池景，附有裝修，以1,585萬元易手，呎價約21,218元，原業主於2016年以1,220萬元買入，持貨7年帳面獲利365萬元，單位升值約30%。

●美聯陳彪指，鰂魚涌太古城2月暫錄約33宗買賣，包括啟天閣低層B室，實用面積約797方呎，套三房間隔，近期叫價約1,350萬元，獲外區用家斥1,338萬元入市，呎價約16,788元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園9座高層E室，實用面積約1,013方呎，原則套三房已改為兩房，望全維港煙花海景，終以約1,860萬元成交，呎價約18,361元，創屋苑呎價近半年新高，單位去年10月叫價達2,200萬元，減價340萬元成交。

●世紀21Q動力李栩珊稱，西半山駿豪閣高層H室，實用面積約802方呎，套三房間隔，以1,875萬元沽出，呎價約23,379元，原業主於2001年12月購入，當時作價495萬元，持貨約21年多帳面獲利1,380萬元。

●中原沈興和指，堅尼地城曉順閣中層A室，實用面積約301方呎，一房間隔，望樓景，以480萬元易手，呎價約15,947元，新買家屬於投資客，原業主於2014年以338萬元買入，持貨約9年帳面獲利142萬元，單位升值約42%。

－－－－－

九龍區

●中原歐陽振邦稱，長沙灣西九四小龍2月暫錄約35宗買賣，宇晴軒錄10宗，屋苑1座低層C室，實用面積約605方呎，套三房間隔，望內園景，上月以1,198萬元放售，近日調整至1,100萬元獲洽購，終售1,079萬元，呎價約17,835元。

●中原麥少基表示，何文田皓畋5座低層C室，實用面積約587方呎，兩房間隔，買賣雙方議價後，以1,100萬元易手，呎價約18,739元，新買家為用家，原業主於2016年9月以1,038萬元購入，持貨近6年半帳面獲利62萬元。

●世紀21富山劉倩彤指，彩虹新居屋彩興苑A座高層9室，實用面積約383方呎，一房設計，未補價第二市場放盤4個月，原先叫價538萬元，減價98萬成交，減幅約18%，以440萬元成交，呎價約11,448元，原業主持貨4年帳面賺139萬元，期間升值約46%。

－－－－－－

新界區

●中原吳家威表示，東涌區本月錄得約80宗買賣，按月增加超過三成，成交量創20個月新高，同區映灣園2座高層F室，實用面積約471方呎，兩房間隔享山景，叫價624萬元，減價36萬元，以588萬元成交，呎價約12,484元。原業主先於2010年2月以85萬元購入半份業權，其後於2019年4月再以280萬元購入另一半業權，合共斥資365萬元，現沽出帳面獲利約223萬元。

●中原陳偉業稱，東涌東堤灣畔9座中層F室，實用面積約592方呎，兩房間隔，享開揚山景，叫價715萬元，外區上車客以705萬元承接，呎價約11,909元。原業主於2000年8月以238萬元買入單位，持貨22年多帳面獲利467萬元，單位升值約2倍。

●美聯陳偉健表示，青衣盈翠半島6座低層B室，實用面積約756方呎，三房間隔，去年8月叫價1,448萬元，近日下調至1,398萬元，新買家網上睇樓，憑影片及相片資料決定洽購，單位終以公司轉讓形式售出，連租約成交價1,250萬元，呎價約16,534元。

●美聯黃俊傑稱，青衣盈翠半島11座高層H室，實用面積約522方呎，兩房間隔，原業主放售單位套現，議價20萬元，獲以880萬元購入，呎價約16,858元，原業主於2017年以710萬元購入，持貨近6年帳面獲利170萬元。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣曉峰園3座低層C室，實用面積約546方呎，兩房間隔，望山景，以590萬元易手，呎價約10,806元，單位原先開價600萬元，放盤9日僅減10萬元即售出。

●中原余俊文指，荃灣麗城花園3期5座中層A室，實用面積約728方呎，套三房間隔，享山景，開價790萬元，外區買家即睇即買，減價30萬，即以760萬元沽出，呎價約10,440元，荃灣區2月份累錄約188宗二手買賣，追貼1月218宗紀錄。

●中原余仲平透露，過去周末荃灣區連錄約18宗二手買賣，愉景新城5座高層C室，實用面積約470方呎，兩房間隔，吸引留意同類單位多時的上車客即睇即買，單位叫價780萬元，減價32萬元，以748萬元成交，呎價約15,915元。

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心6座中層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，以495萬元成交，呎價約10,879元。

●中原葉津榮稱，屯門卓爾居6座高層A室，實用面積約525方呎，兩房間隔，去年8月底開價760萬元，近日交吉，有匙可睇樓，速獲買家洽購，減至685萬元沽出，呎價約13,048元，新買家為上車客。

●美聯馮根明表示，元朗信發大廈低層D室，實用面積約365方呎，兩房間隔，新買家為外區首置客，原業主開價410萬元，減價5萬元，最終以405萬元成交，呎價約11,096元，原業主於2017年以約350萬元購入，持貨逾6年帳面獲利55萬元。

●利嘉閣黃永全稱，元朗映御2座中層N室，實用面積約299方呎，開放式間隔，叫價約438萬元放售，最終以約416萬元易手，累減約22萬元，呎價約13,913元，原業主2019年底以約440萬元買入，轉手帳面虧損約24萬元。

●利嘉閣朱子華表示，元朗朗景臺1座高層A室，實用面積約604方呎，三房間隔，以約630萬元易手，呎價約10,430元。原業主於1995年斥約194.6萬元購入單位，持貨28年帳面獲利約435.4萬元，物業升值約2.2倍。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水旭埔苑C座低層5室，實用面積約546方呎，兩房間隔，外望市景，早前叫價約350萬元，累減約92萬元，以約258萬元未補價第二市場價易手，呎價約4,725元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城16座低層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，享城門河景，放盤8個月累減68.2萬元，以526.8萬元成交，呎價約16,110元。原業主於2009年4月以158萬元購入上址，持貨近14年帳面獲利368.8萬元，單位升值2.3倍。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田欣廷軒2座低層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，放盤1年累減137萬元，成交價663萬元，呎價約16,870元。 原業主於2011年7月購入單位，當時作價345萬元，持貨至今帳面獲利318萬元，單位升值92%。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山新港城H座低層6室，實用面積約363方呎，兩房間隔，開價630萬元，減至610萬元成交，呎價約16,804元。原業主於2015年1月以453萬元購入上址，持貨8年帳面獲利157萬元，單位升值35%。

●世紀21奇豐張翠珊稱，西貢帝琴灣凱弦居10座高層C室，實用面積約1,031方呎，三房間隔，連車位叫價1,588萬元，放盤半年累減350萬元，終以1,238萬元售出，呎價約12,008元。原業主於2014年9月以950萬元入市，持貨逾8年帳面獲利288萬元，物業升值約30%。

●中原柯勇表示，將軍澳天晉IIIA第2B座中層C室，實用面積約735方呎，三房連套房間隔，以1,398萬元易手，呎價約19,020元。原業主於2014年10月以910萬元購入上址，持貨8年多帳面獲利488萬元，單位升值54%。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋康盛花園5座中層B室，實用面積約589方呎，兩房間隔，累減85萬元或約14%，以495萬元已補價自由市場價沽出，呎價約8,404元。原業主於2016年1月以400萬元購入物業，現帳面獲利95萬元。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城本月錄約21宗買賣，平均呎價約14,671元，屋苑2期9座高層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，原叫價728萬元，累減至635萬元成交，呎價約17,493元。

●中原關偉豪稱，將軍澳東港城8座低層C室，實用面積約463方呎，兩房間隔，最初開價690萬元，獲同區分支家庭追價10萬元，以700萬元易手，呎價約15,119元。原業主於2010年1月以245萬元購入單位，持貨13年帳面獲利455萬元，升值逾1.8倍。

－－－－－－