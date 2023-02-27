美國大學生讀咩科最無錢途 情況與香港有冇唔同？

請估計，在美國讀甚麼學系出身的大學畢業生，在搵錢方面最無「錢」途？根據紐約聯邦儲備銀行一項調查，大學生畢業之後首5年，搵錢最少的絕大部分屬文科出身，但絲絲睇真啲……被港人視為「搵食科」的教育學位，都可以打入最低收入頭10位名單？

主修神學平均月入2.3萬

據調查，墊底的是主修神學及宗教的畢業生，畢業後頭5年的年薪中位數僅3.6萬美金(約28.08萬港元)，平均月入3,000美金(約23,400港元)，緊隨其後是主修社會服務、家庭和消費者、心理、酒店及休閒管理、表演藝術、幼兒、小學、特殊及各類教育科目，這些專業的學生畢業5年平均年薪都不足4萬美元。相對於全美大學畢業5年的平均年薪中位數46,500美金，上述10個專業要少6,500美元。

收入最高的專業還是STEM領域，即科學、技術、工程和數學等，化學工程以75,000美元居首位，電腦工程、電腦科學及航天工程年薪中位數亦逾7萬美元。

內地月薪創近10年最高

再北望神州一下，諮詢機構Mycos調查顯示，內地2021年畢業大學生投身社會一年，平均月入5,833元人民幣(約6,573港元)，已是近10年最高，當中只有6.1%應屆畢業生月入逾萬元。收入最多的行業是資訊傳輸、軟件和資訊技術服務業及電子電氣設備製造業，分別為6,781元及6,508元人民幣。

無可否認，市場對於STEM需求更大，但絲絲覺得應該讀自己喜歡或擅長的科目，事關都要畢業才有職場應徵的機會。