新盤銷情旺 2月暫錄850宗成交 較1月增7成
2023年02月27日 21:59
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新盤市場重啟大型銷售活動，推高整體一手成交量，截至周一(27日)，2月已錄得約850宗新盤成交，較1月全月約504宗大增近七成。港島半山樓盤有四房大宅以逾1.4億元沽出。
●屯門兆康NOVO LAND第2B期最快周末開售
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2B期，部署最快本周末展開首輪銷售。新地代理總經理陳漢麟表示，項目將於明(28日)公布首份銷售安排。而截至昨晚，該盤已接獲逾6,000張入票，當中一半客源來自屯門區。按已推出價單的352伙計，超額認購16倍。
●長沙灣睿峰月內累沽31伙
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰以現樓形式銷售反應不俗，項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，項目示範單位本月初至今已錄近4,000組客參觀，期內已售出31伙，套現逾3億元，成交以兩房戶為主，佔約一半。
公司合夥人馬宣義表示，樓盤受上車、換樓及投資收租客歡迎，備受新來港定居人士及中區上班族追捧，佔成交比例約30%。
●觀塘Bal Residence將按照市場需要加推
麗新發展(00488)高級副總裁潘銳民稱，旗下觀塘Bal Residence上周接受認購登記，相信未來數日會公布認購反應，並會按照市場需要決定加推及首輪銷售安排，最快3月開售。而中原地產於油塘特設的項目專門店於周一(27日)開幕。
●港島半山21 BORRETT ROAD第1期四房逾1.4億元沽
由長實集團(01113)發展、已出售予新加坡基金的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周一(27日）透過招標沽出12樓2號單位，實用面積2,154方呎，四房連儲物室間隔，連同兩個車位以1.455億港元成交，呎價約67,548元。上述為項目今年首宗成交。
●長沙灣佳悅一房售599萬創項目新高
個別市區樓盤錄得高價成交，佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，周一(27日)沽出19樓D室，實用面積283方呎，一房間隔，成交價為599.8萬元創項目新高，呎價約21,194元。該盤由開售至今累計約37伙，套現逾1.6億元。
項目最新上載第2號價單，提供12伙，折實平均呎價約18,661元。單位實用面積由212至289方呎，扣除最高6%折扣優惠後，折實價由368.29萬至556.76萬元，折實呎價由17,372至19,673元。該批售價及呎價最低為5樓E室，為實用面積212方呎的開放式戶。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway提價加推8伙
恒基地產(00012)旗下分3期發展的粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，周一(27日)修改價單及上載最新銷售安排，落實周五(3日)以先到先得形式發售8伙，當中有7伙已經提價介乎1至4%。
上述即將發售的單位實用面積介乎208至329方呎，包括A座的1樓18室，為實用面積208方呎的開放式戶，原本定價為324.5萬元，現提價至337.5萬元，加價約4%，若採用90天現金付款計劃可享7%折扣，即最新折實價為313.87萬元。同時，該盤的價單亦已經取消建築期付款計劃。
●維港滙系列月內累沽44伙 涉逾8億元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，周一(27日)再以4,550萬元沽出一伙四房戶，2月迄今累沽44伙，套現逾8億元。
上述最新售出的單位為維港滙I的1座17樓A室，實用面積1,385方呎，呎價約32,852元。整個系列項目由開售至今累沽886伙，套現逾134億元。
●藍田KOKO ROSSO超額認購逾33倍
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，次輪銷售截至今(27日)下午6時，已接獲逾5,500張入票，當中逾1,000張屬新入票，按周三(1日)即將發售160伙計，超額認購逾33倍。
會德豐地產常務董事黃光耀表示， 周末市場交投上升, 整體樓市氣氛向好，對次輪銷情充滿信心。而同系的啟德GRANDE MONACO，最新沽出第1A座5樓A室，實用面積827方呎，屬三房一套間隔，成交價2,129.2萬元，呎價為25,476元。
●將軍澳海茵莊園周五發售39伙
主打中小型單位的項目銷情向好，發展商乘勢加推。九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周一(27日)連沽4伙，共涉2,137.9萬元，月內成交量增至75宗。項目上載最新銷售安排，落實本周五(3日)以先到先得形式發售39伙。
即將發售的單位包括2伙開放式戶及37伙一房戶，折實價約444.4萬至658.24萬元，折實呎價由19,423至21,903元。而是日沽出的單位成交價由457.9萬至588.3萬元，成交呎價介乎18,307至22,557元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售664萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周一(27日)以664.7萬元沽出第6A座9樓C3室，實用面積434方呎，兩房間隔，呎價約15,316元。
●屯門恆大·珺瓏灣第1期三房售1,300萬元
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第1期，周一(27日)連沽兩伙，共涉2,257萬元。當中，2座22樓B室，為實用面積800方呎，三房間隔，成交價1,300萬元，呎價為16,250元。