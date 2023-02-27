新盤銷情旺　2月暫錄850宗成交　較1月增7成

新盤市場重啟大型銷售活動，推高整體一手成交量，截至周一(27日)，2月已錄得約850宗新盤成交，較1月全月約504宗大增近七成。港島半山樓盤有四房大宅以逾1.4億元沽出。

●屯門兆康NOVO LAND第2B期最快周末開售

●長沙灣睿峰月內累沽31伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰以現樓形式銷售反應不俗，項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，項目示範單位本月初至今已錄近4,000組客參觀，期內已售出31伙，套現逾3億元，成交以兩房戶為主，佔約一半。

公司合夥人馬宣義表示，樓盤受上車、換樓及投資收租客歡迎，備受新來港定居人士及中區上班族追捧，佔成交比例約30%。

●觀塘Bal Residence將按照市場需要加推

●港島半山21 BORRETT ROAD第1期四房逾1.4億元沽

●長沙灣佳悅一房售599萬創項目新高

項目最新上載第2號價單，提供12伙，折實平均呎價約18,661元。單位實用面積由212至289方呎，扣除最高6%折扣優惠後，折實價由368.29萬至556.76萬元，折實呎價由17,372至19,673元。該批售價及呎價最低為5樓E室，為實用面積212方呎的開放式戶。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway提價加推8伙

上述即將發售的單位實用面積介乎208至329方呎，包括A座的1樓18室，為實用面積208方呎的開放式戶，原本定價為324.5萬元，現提價至337.5萬元，加價約4%，若採用90天現金付款計劃可享7%折扣，即最新折實價為313.87萬元。同時，該盤的價單亦已經取消建築期付款計劃。

●維港滙系列月內累沽44伙 涉逾8億元

上述最新售出的單位為維港滙I的1座17樓A室，實用面積1,385方呎，呎價約32,852元。整個系列項目由開售至今累沽886伙，套現逾134億元。

●藍田KOKO ROSSO超額認購逾33倍

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，次輪銷售截至今(27日)下午6時，已接獲逾5,500張入票，當中逾1,000張屬新入票，按周三(1日)即將發售160伙計，超額認購逾33倍。

會德豐地產常務董事黃光耀表示， 周末市場交投上升, 整體樓市氣氛向好，對次輪銷情充滿信心。而同系的啟德GRANDE MONACO，最新沽出第1A座5樓A室，實用面積827方呎，屬三房一套間隔，成交價2,129.2萬元，呎價為25,476元。

●將軍澳海茵莊園周五發售39伙

即將發售的單位包括2伙開放式戶及37伙一房戶，折實價約444.4萬至658.24萬元，折實呎價由19,423至21,903元。而是日沽出的單位成交價由457.9萬至588.3萬元，成交呎價介乎18,307至22,557元。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售664萬元

●屯門恆大·珺瓏灣第1期三房售1,300萬元