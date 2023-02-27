美股道指升214點　Seagen漲逾12%

市場已逐步消化了更激進的貨幣政策預期。美股3大指數周一早段反彈，道指升214點，報33,030點；標指升31點，報4,001點；以科技股為主的納指升122點，報11,516點。港股夜期報19,943點，升27點，低水1點。

企業消息方面，藥廠輝瑞據報正就收購生物科技公司Seagen展開初步談判，後者為一家癌症標靶藥物研發商。截至上周五，Seagen的市值為301.42億美元(約2350億港元)，市場預料今次交易將會是有較大溢價的收購。

去年曾有報道指，默克公司一度就收購Seagen進行了深入商談，當時交易作價達到400億美元，惟最終未能成事。輝瑞股價曾跌1.09%，Seagen則升12.25%。

隨着人工智能(AI)技術最近得到市場的關注，此前醉心發展元宇宙業務的Faceook母公司Meta亦跟風加入戰場。Meta發布了的大型語言模型「LLaMA」，並表示將對非商業的用途進行授權許可，提供給政府、民間社會和學術界的研究人員和實體。Meta股價早段曾升1.2%。

已申請破產保護的新冠肺炎檢測用品公司Lucira股價曾升近4倍，該公司其中一款新產品，於上周五獲美國食品及藥物管理局(FDA)批准。