東方日報B1：中電少賺89%　下月起加價

他續稱，國際能源市場持續波動，能源價格短期難以回復至低水平，惟目前已由去年高位稍為回落，若趨勢能維持，料未來數月有望下調燃料費；又指公司嚴格控制成本，使基本電價連續3年維持在同一水平，即每度電93.7仙，將繼續努力控制成本。

中電去年本港電力業務的營運盈利升3.21%至84.03億元，為盈利最大支柱，原因是資本投資增加，實際期內香港售電量按年減1.5%，因去年5月天氣較涼致住宅客戶用電量減少，經濟放緩亦降低工商客戶的電力需求。去年面向住宅、商業及製造業的售電量俱跌，基建及公共業務卻升1.24%，主因向數據中心售電量上升。

蔣預計，今年售電量將隨着本港經濟復甦而輕微上升，但實際仍取決於經濟復甦步伐，以及疫情的影響會否持續，溫度亦有影響，將密切注視。

中電現有529億元的香港資本投資計劃今年到期，本港水域興建的海上液化天然氣(LNG)接收站預計今年後期投入運作，龍鼓灘發電廠正興建的第二台燃氣渦輪發電機組，工程設計和採購已大致完成，新機組D2預計明年全面投產。中電將與港府商討2024至2028年的下一個5年發展計劃，相信「保持由現時至2028年期間的投資力度，以保障香港能源供應的穩定性和可靠度至關重要」。惟中電首席執行官藍凌志周一(27日)不願透露有關細節，僅稱「言之尚早」。

內地業務方面，去年營運盈利增長34.27%至22.29億元，其中火電資產因電價上調扭虧為盈，營運盈利4,500萬元；核電錄營運盈利上升2.98%至19.65億元，主要是陽江核電廠因電力需求不斷攀升，期內錄破紀錄的發電量，抵銷大亞灣核電廠的兩台機組因換料停運令發電量輕微下降。

另外，內地可再生能源之營運盈利去年亦升11.92%。財務總裁戴思力稱，去年底收回被拖欠的可再生能源項目補貼比前年多，強調在調整匯率後，去年底相關應收帳款列帳金額約21億元，需考慮港元兌人民幣相對強的匯率因素。