東方日報B1：中電少賺89% 下月起加價
2023年02月28日 00:05
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中電表示，如果能源價格回落，未來數月有望下調燃料費。
中電控股(00002)去年純利大幅倒退89.11%至9.24億元，主要是香港和內地業務表現改善不足以抵銷澳洲業務的虧損。不過，中電維持第四期中期息每股1.21元，全年派息持平在每股3.1元。業績出爐後，其股價周一(27日)曾跌1.76%，收市跌1.41%，收報55.7元，現價往績股息率5.56厘。
中電放榜的同時，還公布下月每度電的燃料調整費將加0.8仙至62.8仙，淨電價遂升上1.552元；同業港燈(02638)的燃料調整費則加3.9仙至86.4仙，每度電電價更升穿兩元。中華電力總裁蔣東強表示，這反映的是過去3個月實際燃料開支，故存在滯後效應，未能反映目前國際油價和煤價回落的實況。
他續稱，國際能源市場持續波動，能源價格短期難以回復至低水平，惟目前已由去年高位稍為回落，若趨勢能維持，料未來數月有望下調燃料費；又指公司嚴格控制成本，使基本電價連續3年維持在同一水平，即每度電93.7仙，將繼續努力控制成本。
中電今次加價主因是煤炭，而非天然氣。兗煤澳大利亞(03668)稱，煤炭價格和需求未來或因中國和日本等亞洲大型經濟體的煤炭能源政策而下降，惟國際動力煤價格今年仍得到良好支撐，單位成本下降很可能比提高產量要更長時間，原因包括能源投入成本仍在提高和近年的成本通脹。
中電去年本港電力業務的營運盈利升3.21%至84.03億元，為盈利最大支柱，原因是資本投資增加，實際期內香港售電量按年減1.5%，因去年5月天氣較涼致住宅客戶用電量減少，經濟放緩亦降低工商客戶的電力需求。去年面向住宅、商業及製造業的售電量俱跌，基建及公共業務卻升1.24%，主因向數據中心售電量上升。
蔣預計，今年售電量將隨着本港經濟復甦而輕微上升，但實際仍取決於經濟復甦步伐，以及疫情的影響會否持續，溫度亦有影響，將密切注視。
中電現有529億元的香港資本投資計劃今年到期，本港水域興建的海上液化天然氣(LNG)接收站預計今年後期投入運作，龍鼓灘發電廠正興建的第二台燃氣渦輪發電機組，工程設計和採購已大致完成，新機組D2預計明年全面投產。中電將與港府商討2024至2028年的下一個5年發展計劃，相信「保持由現時至2028年期間的投資力度，以保障香港能源供應的穩定性和可靠度至關重要」。惟中電首席執行官藍凌志周一(27日)不願透露有關細節，僅稱「言之尚早」。
內地業務方面，去年營運盈利增長34.27%至22.29億元，其中火電資產因電價上調扭虧為盈，營運盈利4,500萬元；核電錄營運盈利上升2.98%至19.65億元，主要是陽江核電廠因電力需求不斷攀升，期內錄破紀錄的發電量，抵銷大亞灣核電廠的兩台機組因換料停運令發電量輕微下降。
另外，內地可再生能源之營運盈利去年亦升11.92%。財務總裁戴思力稱，去年底收回被拖欠的可再生能源項目補貼比前年多，強調在調整匯率後，去年底相關應收帳款列帳金額約21億元，需考慮港元兌人民幣相對強的匯率因素。