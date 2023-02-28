陳蓓敏：信置現金充足 可作中長線部署
2023年02月28日 05:00
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美國公布1月個人消費開支(PCE)物價指數，按月升0.6%，按年升5.4%，扣除食品及能源，核心(PCE)仍錄得升幅，按月和按年分別升0.6%和4.7%。1月新屋銷售升7.2%。美國利率期貨市場，預期9月見頂。憂慮加息壓力下，上周美股三大指數，累跌約3%。投資者繼續關注美國經濟數據公布。
市場缺乏特別利好消息下，將焦點憧憬空間，投放於3月4日及5日開幕的人大兩會會議。其實一切方向和聚焦事宜皆已有預示，會議只是形式上落實執行。過去中央在經濟工具操作上，仍算穩妥。今年經濟增長目標為5%以上，料可達。兩會前，例行打貪腐事件頻現。
昨日港股期指結算日，2月份恒指由高位22,311，跌至昨日低位19,804，累計跌幅逾2,500點，收報19,943，形態上不利港股短線走勢。信和置業(00083)早前公布半年業績，營收達63.83億港元，股東應佔溢利為24.6億，兩者按年跌約四成，符合市場預期。在現金為王下，集團擁有淨現金逾410億港元，按年增加24億元，可受惠高息收入投資周期。未入帳之合約銷售總額達182億港元，其中約有49億元，可在下半年入帳。集團陸續有住宅項目出售，涉及約2,077伙，以增現金流備用。隨着香港經濟漸進式復甦，有利商業投資組合收入。中期息為15仙，將於3月6日除淨。建議候低吸納作中長線部署，重要支持為9元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)