陳蓓敏：信置現金充足　可作中長線部署

美國公布1月個人消費開支(PCE)物價指數，按月升0.6%，按年升5.4%，扣除食品及能源，核心(PCE)仍錄得升幅，按月和按年分別升0.6%和4.7%。1月新屋銷售升7.2%。美國利率期貨市場，預期9月見頂。憂慮加息壓力下，上周美股三大指數，累跌約3%。投資者繼續關注美國經濟數據公布。

市場缺乏特別利好消息下，將焦點憧憬空間，投放於3月4日及5日開幕的人大兩會會議。其實一切方向和聚焦事宜皆已有預示，會議只是形式上落實執行。過去中央在經濟工具操作上，仍算穩妥。今年經濟增長目標為5%以上，料可達。兩會前，例行打貪腐事件頻現。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)