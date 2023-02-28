林嘉麒：美經濟愈來愈令人憂慮　港股短線支持在...

恒指昨日(27日)期指結算，2月恒指期貨全月下跌1,983點，年初至今的升幅全消，恒指亦跌穿牛熊線及20,000點大關。值得留意的是，美元指數亦由2月初的低位100.68，回升至105水平，與恒指一樣重回至1月初的水平。恒指與美元走勢基本上同步，而美元近月主要受美國通脹及年內加息等預期影響，因此近期走勢已肯定與美國通脹最密切。

美國最新核心個人消費支出價格指數(PCE)在1月份按月上漲0.6%，創2022年8月以來最大增幅，美國通脹壓力上行，強化了儲局堅持鷹派立場，市場認為美聯儲3月加息50個點子的風險正在上升。而聯儲官員們已一再強調，核心PCE指數通常是個指示通脹走向的更好長期指標，因為它剔除了在較短時間內的價格波動影響。數據公布後，美國2年期國債收益率上升至4.8%，已超過2007年金融危機爆發以來的最高水準。

投資者要留意，如果通脹沒有像市場預期的那樣大幅下降，美國股市就會受到宏觀因素的衝擊，皆因美股相對於歷史水準仍然昂貴。筆者擔心的是肥尾效應(Tail Risk)可能在宏觀層面出現。肥尾效應是指，一件小概率發生的極端事件最終產生巨大影響。在美國公布1月份CPI及PCE之前，投資者皆認為數字早前已見頂，市場早已反映增幅持續回落。聯儲局再三強調市場錯判了形勢，最終息口走勢應該是更高及更長久，Fedwatch曾預期息口在4.8厘見頂，而且大膽認為9月有較大機會減息。結果兩者增幅高於預期，Fedwatch轉為加息至5.1至5.25厘。這種如夢甦醒的情況，衝突了美國股市及債券市場。

值得留意的是，市場仍然沒有對宏觀經濟帶來的負面結果做好充分準備。由於美國近月公布的經濟數據皆好過預期，市場某程度表現出較樂觀的狀況，而沒有反映經濟衰退的預期。儘管經濟學家不斷提醒投資者美國經濟衰退機率愈來愈高，息率倒掛亦愈見嚴重，惟股市走勢並沒有完全反映。美國本周將公布1月份耐用品訂單，亦有3月及6月期的國債拍賣，及PMI數據等經濟前景敏感度高的指標。假如差過預期的話，再喚醒投資者對經濟衰退的憂慮，屆時高通脤夾疊低經濟增長，滯脹的風險將嚴重打擊投資市場氣氛。技術走勢上，恒指下一個密集區為19,000至19,800水平，亦是100天線，可先作為短線支持位。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)