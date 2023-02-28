陳正犖：中資股2月調整提供入市機會

MSCI中國指數從去年11月至今年1月急升60%後，2月調整了近10%。市場將重點放在中國經濟某些方面缺乏進展，認為是復甦風險。這些擔憂合理，但周期性復甦或者不需要解決所有結構性問題，目前仍有很多經濟改善的證據出現，分析員繼續向上修訂中資股盈利預測，整體股市估值亦偏低，所以最近調整或提供入市機會。

農曆新年假期，國內旅客人數按年增加23%，旅遊業收入按年增長30%，回到2019年水平的73%。新年後出行數據也繼續改善，包括城市道路交通和地鐵乘車量，現在甚至較2019年高出13%。國內航空客運量比去年同期高25%，官方和財新服務業PMI在1月分別急劇反彈至54.4和52.9。製造業PMI官方數據從12月的47反彈到1月的50.1。財新數據在12月的49.0改善至1月的49.2。與其他主要經濟體相比，中國製造業PMI去年嚴重落後，現在反而處於最高水平。

內地居民在疫情期間累積了不少額外存款，例如2022年新增存款達到18萬億元人民幣，佔GDP的15%，亦相當於銀行體系所有未償還按揭貸款的46%，目前仍有足夠空間加大消費及提前還債。而且報復式消費已經開始，例如1月澳門博彩收入飆升了82.5%，假期期間，內地遊客急升150%。內地餐廳、戲院及商場人流顯著增加，3月15日將公布一、二月合併零售數據，有望繼續提供正面信號。部分分析擔心年輕人失業情況仍嚴重，背後主要是互聯網平台及網上教育行業職位減少，不過目前這些行業需求似乎恢復增長。年輕人和30歲以上群組的失業率最近都已經開始下降，青少年群組下降得更快。

最近幾個月的中資股升浪，並非大部分投資者都能夠把握，這就是為甚麼有機會出現第二輪升浪的原因。相比2020年第三季升市或者2021第一季股市高位下的成交，這次升市的成交仍低出40%。 不論在香港離岸市場和在岸A股市場，參與度仍然偏低，意味著大量的中國投資者可能仍在場外等待，多餘存款或可重新投放在2022年擱置的投資當中。

截至2月中旬的三個月，市場對中資股2023年每股盈利預測已調高7%，惟預測市盈率仍處於10.8倍，低於歷史平均數。過去當盈利修訂趨勢強勁時，估值修復會更加強勁。在行業層面，MSCI中國指數10個行業中有8個，估值仍低於十年平均數。科技股估值較歷史平均水平低出幅度最大，目前盈利預測修訂趨勢很強，隨着投資者或逐步換馬至估值合理但增長前景理想的行業，科技行業可能在下一階段追落後。近期盈利預測調高幅度最強勁的是醫療保健行業，這有助解釋其更高的估值，與10年平均水平相符。與科技行業相似，醫療保健亦可能是投資者下一階段的目標。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖