道指升72點　油價低收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.5%，報104.64；港匯見7.8431；離岸人民幣(CNH)報6.9594；美元兌日圓處136.25；歐元報1.0609，英鎊報1.2063。金價處1,817.44美元。布油報82.06美元，紐油報75.74美元。比特幣變動不大，報2.35萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水60點。

●道指收報32,889點，升72點或0.22%；標指收報3,982點，升12點或0.31%；納指收報11,466點，升72點或0.63%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報19,936點，跌6點。

●3月恒生指數夜期收報19,975點，升59點，高水31點，成交13,917張。

●紐約期油收報每桶75.68美元，跌0.64美元或0.84%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.45美元，跌0.71美元或0.85%。

●紐約期金收報每安士1,842.9美元，升7.8美元或0.4%。

●英國富時100指數收報7,935點，升56點或0.72%；德國DAX指數收報15,381點，升171點或1.13%；法國CAC指數收報7,295點，升108點或1.51%。

●日本1月零售銷售按年增長6.3%，勝預期。

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