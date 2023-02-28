港股兩萬關整固　金融及地產股撐市　車股捱沽

港股連跌5日後喘穩，恒生指數早段曾升241點，高見20,185點後無力再上，並在兩萬關水平整固，中午收報20,025點，升82點或0.41%。國企指數半日收報6,663點，跌6點或0.1%；科技指數4,000點關得而復失，中午收報3,967點，跌22點或0.56%，主板成交596億港元。

金融股方面，友邦保險半日升2.5%；滙豐控股升1.5%，合力支撐大市；工商銀行升0.5%；建設銀行升0.4%。中國平安跌0.3%；招商銀行跌1.1%；香港交易所跌1.3%。

大型科網股個別發展，騰訊半日升0.8%；美團升0.6%；小米集團升1%。阿里巴巴跌1.5%；京東集團跌1.8%；快手跌3%；嗶哩嗶哩跌5.1%。

車股普遍下跌，龍頭股吉利汽車及比亞迪股份半日跌3.3%及1.8%。長城汽車跌5.4%；廣汽集團跌1.5%；東風集團跌1.2%；蔚來跌3.3%；理想汽車及小鵬汽車跌2%及1%。

地產股有追捧，恒基地產升2.3%；新世界發展升2.1%；九龍倉置業升1.7%；領展升1.6%；恒隆地產升1.5%；新鴻基地產及長實升0.7%。

信義光能績後捱沽，股價半日跌7%，是表現最差藍籌；同系的信義玻璃亦跌2.2%。

資深股評人陳炳強表示，大市成交未算活躍，後市上升空間不大。雖然內地兩會將於3月初開幕，市場憧憬政策出台，可望支持大市向上。但內地經濟增長放緩已成必然，加上刺激經濟措施成效有待顯現，除非兩會有驚喜的利好消息，否則相信港股只屬短線反彈，且力度有限，大市回升過後有機會再下試19,000點支持。

【10:50】港股重上兩萬關 科網股撐市 滙豐升1%

港股連跌5日後反彈，恒生指數早段曾升241點，高見20,185點後回落，惟兩萬關有支持，暫維持過百點升幅。國企指數升40點；科技指數升20點，主板成交430億港元。

大型科網股個別發展，美團升2.5%；騰訊升1.5%；小米集團升1.3%。阿里巴巴跌1%；京東集團跌1.6%。

金融股方面，友邦保險升2%；滙豐控股升1.2%合力撐市；中國平安升0.6%；工商銀行升0.5%；建設銀行升0.2%。香港交易所跌0.9%；招商銀行偏軟。

車股幾乎全線下跌，龍頭股吉利汽車及比亞迪股份跌1.8%及1.3%。長城汽車跌4.8%；廣汽集團跌1.1%；理想汽車跌3.8%；蔚來及小鵬汽車跌2.6%及2.1%。

其他藍籌股方面，中國聯通升3.7%表現最佳；中國移動亦升1.5%。內需股跑贏，李寧及安踏體育升2.6%；百威亞太升2.3%；申洲國際升2.2%。信義光能績後捱沽，股價跌6.6%，是表現最差藍籌。

【09:20】港股重上兩萬關 美團升1% 滙豐靠穩

港股開市靠穩，恒生指數升76點或0.38%，報20,020點，重上兩萬關；國企指數高開18點或0.27%，報6,688點；科技指數升11點或0.29%，報4,001點。

大型科網股普遍做好支撐大市，美團升1.5%；騰訊升0.8%；小米集團升0.6%；京東集團跌0.3%；阿里巴巴跌1.3%。

金融股個別發展，友邦保險升1%；滙豐控股升0.6%；中國平安升0.9%；建設銀行升0.4%；工商銀行升0.2%；香港交易所靠穩；招商銀行跌2.3%。