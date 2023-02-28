調查：53%高收入中國遊客擬提高「血拼」預算

隨着中國出境遊消費者的即將回歸，歐洲奢侈品消費的趨勢亦隨之上升。瑞銀投資銀行研究部指出，根據UBS Evidence Lab中國出境遊重啟消費者調查，約17%的高收入消費者計劃在中國邊境重開後立即出國旅行，較中及低收入群體分別高5及8個百分點。他們也計劃增加支出，約53%的高收入消費者預計單次出行的購物預算將提高，較中及低收入群體分別高4個及15個百分點。瑞銀指，這與該行對美國消費者的觀察相符，美國消費者於2021年第二季再次前往歐洲旅遊，當季其平均消費金額達到2019年的86%，之後2021年下半年和2022年降至2019年的77%。

調查顯示，對於按品類的消費行為，服裝、鞋類和外衣的購買量興趣最高，計劃購買約3件。按消費金額，珠寶首飾排名第一，其次為手錶。該行注意到高收入消費者計劃購買的數量、最重要的是總金額與平均水準相差巨大，而且所有品類均是如此。按購買數量，高收入消費者與平均水準差別最大的品類是珠寶首飾與手錶(2021年為手提包和手錶)；按金額則是珠寶首飾與服裝(2021年為手提包和手錶)。

該行另據UBS Evidence Lab奢侈品消費者調查，按收入水準，消費者的財務狀況大相徑庭，相較於低收入群體，家庭與可支配收入提高的高收入消費者的佔比更高，且財務前景更好。資料顯示，72%的高收入群體表示家庭收入有正面變化，其次為中收入群體(64%)，最後是低收入群體(50%)，低於整體佔比61%。高收入受訪者中，72%預計未來12個月其個人財務狀況將改善，而中及低收入群體分別為70%及61%。