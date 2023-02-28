【高盛推介】香港取消口罩令 資金留意重磅藍籌
2023年02月28日 11:10
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高盛(亞洲)有限責任公司：行政長官李家超宣布，於3月1日起全面取消口罩令，包括在室內、戶外及公共交通工具戴口罩的要求。港股周二(28日)早段靠穩，恒指高開，雖曾跌穿2萬點大關，但隨即收復並再度走高，而周一(27日)持平收市的騰訊控股，周二早段也重上350港元水平。現報353.4元，升約1.1%。而周一升約1.3%的美團，周二早段曾重上140元水平，現報139.4元，升約2.3%。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近日獲資金積極吸納，上周五及本周一共錄得約2,800萬元資金流入。淡倉於周一獲資金轉向流入，有約1,400萬元。
美團方面，好倉於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,270萬元。淡倉於上周五錄得約380萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，北水於周一繼續積極買入騰訊，錄得約15億元資金淨買入。而美團於周一亦獲北水轉向買入，錄得約6.6億元資金淨買入。
投資者如看好騰訊，認購證方面的高敏感度貼價選擇可留意騰訊購(13514)。活躍高槓桿選擇可留意騰訊購(12951)。中期選擇可留意騰訊購(12131)，為低時間值損耗。牛證方面可留意屬近牛的騰訊牛(68728)，與現價有約15元收回距離。
騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.2倍，高敏感度。
騰訊購12951，行使價448.2元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.8倍，活躍條款、高槓桿。
騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿7.3倍，中年期，低時間值損耗。
騰訊牛68728，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率19.9倍，相近收回價近牛中街貨較低。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿。
騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.7倍，高敏感度、低街貨。
騰訊熊53593，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率9.0倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意高槓桿美團購(27580)。熱門選擇可留意屬活躍條款的美團購(28801)。中期選擇可留意美團購(28843)。牛證方面可留意美團牛(63193)，與現價有約10元收回距離。
美團購27580，行使價148.98元，2023年5月25日到期，實際槓桿7.8倍，貼價、高槓桿。
美團購28801，行使價158.98元，2023年5月25日到期，實際槓桿6.6倍，熱門活躍條款。
美團購28843，行使價180元，2023年6月27日到期，實際槓桿6.3倍，中期。
美團牛63193，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團沽28058，行使價130元，2023年4月24日到期，實際槓桿7.1倍，貼價。
美團熊52494，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率3.3倍，近40元收回距離熊證。
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