ZA Tech注資東南亞二手車買賣平台Carro

保險科技公司ZA Tech(眾安科技國際有限公司)宣布，與東南亞最大二手車買賣平台Carro簽訂協議，將向其注資及成立合資公司。是次合作將為保險公司客戶和同類型企業簡化線上保險分銷和理賠流程，協助Carro憑藉創新技術填補汽車市場的缺口，包括ChatGPT等生成式人工智能工具的應用。

ZA Tech的保險核心平台Fusion，Carro將能夠利用一系列的應用程式介面(API)和工具來處理行政工作，包括報價、保單續期和電子保單通知，以及輕鬆嵌入和檢視客戶的保險體驗。相關線上保險產品已經在Carro的新加坡和馬來西亞平台上架。保險公司夥伴包括新加坡的Income、三井住友保險和DirectAsia，以及馬來西亞的Takaful Malaysia、三井住友保險、安聯和蘇黎世。

ZA Tech指出，Carro有充分條件改變東南亞汽車保險的生態。集團亦將與ZA Tech共同研發卓越的生成式人工智能技術，同時就市面上的保險計劃為客戶提供更多教育，讓他們能在更充分掌握資訊的情況下更快做決定。首階段合作將集中於汽車保險，下一步擬將產品組合延伸至物業、醫療和人壽保險等領域。