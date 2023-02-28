信義玻璃：「最差時候已過」　全年資本開支25億

他解釋，內地浮法玻璃需求主要受內地地產市場影響，受惠一系列穩定房地產政策出台，對需求前景保持樂觀。

董指，目前浮法玻璃平均售價已處「低谷」，直言已「低到難以更低」，再跌空間有限。其價格跌勢主要由去年下半年開始，至今一直維持在低水平，相信隨着房地產業改善，今年平均售價一定回升，實際反彈幅度則視乎內房業復甦進度。惟按年比較，今年上半年或未能反映價格改善幅度，因去年上半年浮法玻璃平均售價尚算理想。

浮法玻璃的生產成本主要來自能源和主原料純鹼，他稱，難以預測長期的大宗商品走勢，因包括俄烏戰事等不可控因素太多，但短期而言，內地管道天然氣價格一向平穩，液化天然氣(LNG)價格近期有明顯下降趨勢，料短期向下機會較大。

公司執行董事李聖根透露，截至去年底，按日熔量計，信義玻璃在內地和全球的產能市場佔比分別為12.9%和8.7%，共有37條生產線。集團指正積極布局國際市場，計劃在印尼建立4條生產線，其中2條已開始動工，預計明年可正式投產，其產能主要供應當地需求，產品不會運送至中國市場。公司將繼續尋求海外投資設廠機會，今年資本開支預計25億元。