東亞銀行：今年內地經濟料增長5.7%　香港看升5%

他進一步解釋，由於內地防疫政策由「清零」變成「復常」，在低基數效應之下，1月旅遊出行等數據大幅反彈；房地產方面，早前中央多管齊下救市，帶動股、債以至銀行貸款均有起色，因而剔除下行風險，但他強調，此並非預示「行業將見新一輪高速增長」。與此同時，由於內地通脹較歐美低，提供了降存款準備金率以至減息空間，亦預期人民銀行有機會輕微下調上述貨幣政策；不過就不會採取「派錢」手段。

香港經濟方面，觀乎現時每日有5萬至6萬名內地旅客來港，比率為2019年疫情前的35%至40%，相信上半年將進一步回升至60%至70%，帶動零售、旅遊以至金融等有所增長。

他同時預期，環球經濟今年另一特色是「通脹回落需時」。他解釋，由於歐美及全球主要經濟體的勞工市場為經濟帶來支持，失業率處於低位所致。

美國方面，他估計今年經濟增長0.5%，未來會再加兩次息，之後利率便會在高位橫行，並在下年開始減息。至於減息步伐則視乎當地工資及服務業薪酬情況而定。歐洲方面，他預期今年繼續有加息壓力，估計當地經濟增長將有3%。

至於全球的股債前景，該行首席投資策略師李振豪預期，今年中國經濟復常將成為增長引擎，所以出現市場經常提及的「東升西降」。

他引述數據指，觀乎歷屆中國高層大換班的第一年，國內經濟增長都表現最好，加上直指中美市場在房地產、內需、金融、科技政策近期均有所背馳，前者偏鬆後者趨緊，所以不妨在上述板塊部署配置。

歐美市場方面，他指美國股市現時的好表現只是「鏡花水月」，料經濟第二、三季明顯衰退，但「衰退只局限於今年」。至於按歷史推算，衰退後將會反彈，而持有美國國債等回報將較股票優勝，而現時亦是入市時機。不過他點名提及，歐債有爆煲危機，亦不排除英國未來將超越中國成美國第二大債權國，不過要視乎當地是否有足夠金錢買入。