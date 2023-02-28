大華銀行去年核心淨溢利升18%創新高

大華銀行公布，截至2022年12月31日財政年度核心淨溢利升18%，達48億新加坡元(下同)，創歷史新高；計入收購花旗集團於馬來西亞及泰國的零售業務相關的一次性支出後，淨溢利仍創下46億元歷史新高。

該行指，由於溢利及資本狀況強勁，董事局建議派發末期股息每股75仙，連同中期股息每普通股60仙，2022年度股息總額為每普通股1.35元，派息率約49%。

2022年度，集團的核心經營溢利上升20%至66億元，主要受到利率上升所帶動，令各客戶群及地區業務的利潤率錄得大幅增長。貸款增加3%及淨息差擴闊30個基點，推動淨利息收入上升31%至83億元。由於市場投資氣氛疲弱，導致財富管理及貸款相關業務受壓，淨費用收入仍然疲弱。然而，信用卡費用錄得強勁的雙位數增長，抵銷部份跌幅。資產質素維持穩定，不良貸款率處於1.6%。

集團批發銀行業務收入上升23%至62億元，而跨境收入亦上升12%。交易銀行業務持續增長，佔集團批發銀行業務收入的35%。存款資金改善和利率上升推動利潤率上升，抵銷貸款增長放緩的影響。

集團零售業務收入上升16%至41億元。在利率上升及集團積極管理資產負債表以優化資金成本的帶動下，淨利息收入增加。隨客戶消費支出上升及區內旅遊復甦，以及受惠於收購花旗集團在馬來西亞和泰國的零售業務，信用卡費用激增。縱然市場波動，來自富裕客戶群的淨流入新資金帶動管理資產總值增至1,540億元；而集團的新客戶數目亦增加80萬名，當中超過一半透過數碼渠道登記開戶。