陸東：地產股恐跑輸大市　憂港難保金融中心地位

他解釋，由於部分本地發展商負債較高，故料未來地產股或出現明顯抽水潮，因而令板塊相對跑輸大市。

至於環球股市，他指弱日圓下當地部分企業應可受惠，但南韓、新加坡股市則要迴避。台灣情況猶如香港般「夾在中美之間兩難」，所以都未必有好日子過。

值得留意的是，現時是特斯拉(Tesla)電動車車主的陸東，在會上明言特斯拉不會成為電動車市場的最終贏家，並直言「見過寶馬(BMW)、Benz(平治)電動車，我覺得應該真係丟咗我架Tesla。(目前其他車廠電動車)好好多，價錢又相宜，始終Tesla唔係做開車，而傳統車廠續航力都幾好」。