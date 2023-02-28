陸東：地產股恐跑輸大市　憂港難保金融中心地位

2023年02月28日 13:28
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    陸東
    星級分析員陸東在出席東亞銀行(00023)「2023年經濟及市場展望」時分享對本地地產股的看法，認為板塊將跑輸大市，但整體市道會較內地樂觀。他同時質疑，香港作為世界金融及貿易中心的角色能否維持，並對此感到悲觀。
    他解釋，由於部分本地發展商負債較高，故料未來地產股或出現明顯抽水潮，因而令板塊相對跑輸大市。
    不過他對本港零售業看法較為樂觀，料情況經已見底，或出現報復式消費，其中九龍倉置業(01997)以至領展(00823)或會受惠。
    內房方面，他個人所見，中央是希望「救買樓嗰個，而非救起樓嗰個」，所以國企內房中國海外(00688)、華潤置地(01109)以至綠城中國(03900)將會是生存者。
    此外，他亦就其他板塊前景發表意見，認為內地的潔淨能源及新能源電動車板塊可以受惠國策而看高一線，並點名提及中國石化(00386)及中國石油(00857)，因其有天然氣業務及氫能業務，是相關產業鏈下的受惠者。
    至於環球股市，他指弱日圓下當地部分企業應可受惠，但南韓、新加坡股市則要迴避。台灣情況猶如香港般「夾在中美之間兩難」，所以都未必有好日子過。
    值得留意的是，現時是特斯拉(Tesla)電動車車主的陸東，在會上明言特斯拉不會成為電動車市場的最終贏家，並直言「見過寶馬(BMW)、Benz(平治)電動車，我覺得應該真係丟咗我架Tesla。(目前其他車廠電動車)好好多，價錢又相宜，始終Tesla唔係做開車，而傳統車廠續航力都幾好」。
    他補充，現階段難以斷定未來是比亞迪股份(01211)、理想汽車(02015)或是小鵬汽車(09868)可以跑出，甚至是BMW等傳統車廠成為最終贏家。