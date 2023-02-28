【高盛推介】港交所見2個月低 兩手準備部署
2023年02月28日 14:28
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所在業績公布後表現走弱，當中上周五(24日)失守320港元水平，周一(27日)跌約0.3%，周二(28日)則輕微高開不足0.1%後早段曾重上320元水平，最高見322.4元，惟及後逆市倒跌。現報314.6元，跌約1.3%。港交所宣布，將於下月修改主板上市規則，容許無收入、無盈利但有規模及價值的科技公司來港上市。
觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,410萬元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度港交購(24934)。中年期選擇可留意高敏感度港交購(13350)，以上兩款產品相對貼價追蹤能力相對價外證強。高槓桿選擇可留意屬行使價390元以下、3個月期以上產品最高槓桿的港交購(13175)。牛證方面可留意屬近牛的港交牛(64101)，與現價有約25元收回距離。
港交購24934，行使價350元，2023年5月25日到期，實際槓桿11.4倍，貼價、高敏感度。
港交購13350，行使價368.2元，2023年6月27日到期，實際槓桿10.4倍，中年期、高敏感度。
港交購13175，行使價388.2元，2023年6月26日到期，實際槓桿11.2倍，行使價390元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
港交牛64101，收回價290元，行使價288元，換股比率500，槓桿比率12倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交沽11969，行使價299.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.6倍，行使價290元以上、3個月期以上產品最高槓桿之一。
港交熊53166，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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