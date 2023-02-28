【高盛推介】港交所見2個月低　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所在業績公布後表現走弱，當中上周五(24日)失守320港元水平，周一(27日)跌約0.3%，周二(28日)則輕微高開不足0.1%後早段曾重上320元水平，最高見322.4元，惟及後逆市倒跌。現報314.6元，跌約1.3%。港交所宣布，將於下月修改主板上市規則，容許無收入、無盈利但有規模及價值的科技公司來港上市。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,410萬元。

港交購24934，行使價350元，2023年5月25日到期，實際槓桿11.4倍，貼價、高敏感度。

港交購13350，行使價368.2元，2023年6月27日到期，實際槓桿10.4倍，中年期、高敏感度。

港交購13175，行使價388.2元，2023年6月26日到期，實際槓桿11.2倍，行使價390元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

港交牛64101，收回價290元，行使價288元，換股比率500，槓桿比率12倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

港交沽11969，行使價299.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.6倍，行使價290元以上、3個月期以上產品最高槓桿之一。

港交熊53166，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。