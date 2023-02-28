芝商所：美對歐原油出口　促WTI成為全球基準

最近數月，美國對歐洲的原油出口量持續激增，且在歐盟出台原油進口禁令後，鑑於歐洲需要填補俄羅斯原油退場留下的供應缺口，預計美國對歐洲出口量將繼續保持高位。此外，G7成員國還對俄羅斯原油實施限價，導致歐洲煉油商面臨的供應形勢更為複雜，許多煉油商因此轉向替代供應來源。

美國原油出口量的增長預計將在一定程度上抵銷歐洲從俄羅斯進口原油量的下降。美國對歐洲的原油出口總量在2022年達到每天175萬桶，相比2021年增長約70%。美國向歐洲的原油輸送量預計將確保與WTI掛鈎的衍生品繼續在全球原油貿易中發揮重要作用。

北海原油市場正在發生變化，部分原因在於當前的布蘭特、福蒂斯、奧塞貝格、埃科菲斯克和特羅爾籃子中的原油產量不斷萎縮。從2023年6月開始，美國WTI原油將作為可交割油種之一納入布蘭特遠期合約，成為即期布蘭特定價機制中的原油流之一。布蘭特遠期合約包含在下月以後交割的70萬桶任何BFOET原油(包括WTI原油)的交易，且未指定具體的裝船日期。當遠期合約持有人通知買家具體裝船日期以及將要裝船的原油貨物時，該批貨物即視為已從遠期市場進入即期布蘭特市場。

WTI原油作為可交割原油被納入布蘭特遠期合約，在美國原油市場以及與紐約商業交易所WTI原油期貨掛鈎的所有相關衍生品市場引起了更大關注。

北海原油市場產量自2016年以來持續下滑，有關方面已嘗試諸多舉措，以期提升可供布蘭特遠期現貨合約交割的原油產量，並最終為即期布蘭特基準價格(布蘭特遠期合約匯聚於其中)提供支撐。

根據美國能源情報署理局(EIA)及外媒最新數據，2022年10月美國對歐洲的原油出口總量，大約比現有北海原油碼頭的支撐布蘭特合約的原油品級裝船量多出865,000桶/天。

在WTI原油被納入布蘭特體系前的最近數月，與WTI掛鈎的衍生品交易量持續增長。 WTI休斯敦原油合約的最遠交易日期達到2026年12月，WTI原油則達到2025年12月。作為衡量合約成功度的有效指標，米德蘭和休斯敦合約的持倉總量在2022年12月底接近300,000份，相比過去12個月增加60,000份。

交易者日益尋求通過參與芝商所上市期貨市場交易，來管理標的市場的任何相關價格風險。對WTI原油和美國原油品級市場的交易興趣來自大西洋兩岸的交易公司、生產商和煉油商。

對比基準WTI期貨，WTI原油期貨交易總量在2022年為每月平均52,000份，為2021年交易量的兩倍。同期，WTI休斯敦期貨的每月交易量達到近74,000份，相比之下此前12個月的交易量約為每月62,000份。

在2022年12月的制裁實施前數月，俄羅斯對歐洲的原油出口量就在持續下滑。國際能源機構IEA)在2022年11月的報告中指出，俄羅斯原油進口量已降至每天140萬桶。與此同時，根據美國EIA在2022年10月公布的數據，美國對歐洲的原油出口量已超過這一水平，達到每天155萬桶。 IEA在2022年11月的最新報告中指出，美國原油占到歐洲煉油商加工量的大約12%。

按周顯示俄羅斯對歐洲的原油出口量，並對比2022年和上一年的出口量。自2022年9月起，彭博/布魯蓋爾研究所數據清晰顯示，運抵歐洲各港口的俄羅斯原油大幅減少。

歐洲煉油商也在增加從其他來源購買的原油量，部分中東出口商已加大對歐洲的出口。標普全球普氏能源資訊(S&P Global Platts)指出，沙特對歐洲的原油出口量在2022年穩步上升。年初至2022年10月，來自沙特的出口總量為每天約600,000桶，達到2019年以來的最高水平。

2022年，歐洲煉油商的WTI掛鈎原油加工量不斷增長，且預計會在2023年及以後保持這一勢頭。

隨着WTI發揮更大作用，更多北海原油交易者和更廣泛的市場都將直接或間接根據其進行定價，美國原油因而將在全球範圍內擁有更大的影響力。

芝商所國際研究及產品開發總監 Paul Wightman