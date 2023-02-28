積金局季刊：去年末季永久離港提取MPF宗數按年減20%

積金局發表《強制性公積金計劃統計摘要》季刊，截至2022年12月底，強積金總資產值超過1.05萬億元，其中扣除收費及費用後的淨回報約2,200億元。過去十年間，強積金總資產值增加139%。

在2022年，強積金已收總供款共839.9億元，其中646.5億元（77%）為強制性供款及193.4億元（23%）為自願性供款。過去十年間，強制性供款及自願性供款分別增加68%及112%。季刊又顯示，期內約287萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略(DIS)進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1,084萬個強積金帳戶約26%；有關投資總資產值約824億元，佔強積金總資產約8%。

2022年第四季以不同理由（例如退休）提取強積金的申索總數約53,000宗，較對上一季減少8%。當中第四季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為7,000宗，按季減少19%，按年減少20%。

金局發言人表示，強積金1月份錄得6.1%的正回報，總資產值升至超過11,200億元。截至2023年1月底，自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為2.9%。強積金是為退休保障所作的長遠投資，計劃成員應考慮分散投資，以減低投資組合的風險。

發言人建議，缺乏投資知識和時間管理強積金的計劃成員，可考慮DIS（俗稱「懶人基金」）。DIS設有收費上限，採用分散投資原則，加上「隨齡降險」的自動調節機制，可以更有效減低風險。DIS自2017年4月成立以來，亦越來越受不少計劃成員歡迎。投資於DIS的帳戶數目持續增長，平均每4個強積金帳戶便有1個投資於DIS。

另外，發言人提醒計劃成員如打算在2022/23課稅年度的薪俸稅或個人入息課稅享受稅務扣減優惠，便應趕快行動，在2023年3月底之前作出強積金可扣稅自願性供款。