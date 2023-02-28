道期跌61點 日圓兌每美元企136

●美匯指數報104.86；港匯見7.8486；離岸人民幣(CNH)報6.9637；美元兌日圓報136.81；歐元企1.0599，英鎊處1.2032。金價報1,809美元。布油報83.1美元，紐油報76.3元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨跌61點。

●市後關注點

21:30 美國1月商品貿易帳

21:30 加拿大去年第四季國內生產總值(GDP)

22:00 美國去年12月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數

22:45 美國2月芝加哥採購經理指數(PMI)

23:00 美國2月諮商會消費者信心指數

●恒生指數全日收報19,785點，跌157點或0.79%；國企指數收報6,581點，跌88點或1.33%；科技指數收報3,925點，跌64點或1.62%。主板成交1,424億港元。恒指2月累挫2,056點，跌幅達9.4%。

-傳恒大境外債重組方案未獲債權人支持，清盤風險增。

-信義玻璃：「最差時候已過」，全年資本開支25億。

-信義光能業績遜預期，瑞銀降目標價。

-香港寬頻飆11%後停牌，傳獲HGC提購，估值約78億元。

●中國經濟：

-去年內地GDP增長3%，人均可支配收入增幅同步。

-iPhone等多款蘋果產品更換電池周三起加價。

-深圳放寬可售人才房申購條件，單身人士年齡降至30歲。

●香港經濟：

-陸東：地產股恐跑輸大市，憂港難保金融中心地位。

●積金局季刊：去年末季永久離港提取MPF宗數按年減20%。

●調查：53%高收入中國遊客擬提高「血拼」預算。

●遭Coinbase下月中停止交易，BUSD市值快失守百億美元。

●東亞銀行：今內地經濟料增長5.7%，香港看升5%。

●美股：

-對沖基金經理警告：標指恐下試3000點，美息加至近6厘。

-美銀：聯儲局或焗推YCC政策以保持美元地位。

●永利澳門：澳門兩賭場去年共虧損逾17億元。

●內田真一：續行超寬鬆政策，退出時機視乎經濟。

●Meta成立新團隊，專注生成式AI頂級產品。

●高盛：下半年石油恐短缺，OPEC減產政策或逆轉。

●歐央行官員：通脹倘仍高企，必須堅持加息。

●富衛集團去年新業務價值8.23億美元，按年增29%。