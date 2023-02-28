【產經直播】港股弱勢未改　專家預測3月走向...

港股連跌第六日，累挫千點。周二(28日)一度重上兩萬點關，恒指高開76點，最多升241點，惟午後好淡爭持，最終收市收跌157點，以近全日低位19,758點收市，成交1,424億元。港股反彈無以為繼，仲要跌幾深？步入3月，全國兩會即將召開，兼美國聯儲局快議息，種種大事會如何左右大市走勢？

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