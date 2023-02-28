【產經直播】港股弱勢未改 專家預測3月走向...
2023年02月28日 16:26
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艾德金融聯席董事陳政深
港股連跌第六日，累挫千點。周二(28日)一度重上兩萬點關，恒指高開76點，最多升241點，惟午後好淡爭持，最終收市收跌157點，以近全日低位19,758點收市，成交1,424億元。港股反彈無以為繼，仲要跌幾深？步入3月，全國兩會即將召開，兼美國聯儲局快議息，種種大事會如何左右大市走勢？
科網股受壓，科指跑輸大市，跌1.6%。再有監管消息傳出，國家廣播電視總局日前召開會議，研究加強短視頻管理、防範未成年人沉迷等工作。嗶哩嗶哩(09626)股價應聲下跌，收挫近半成，快手(01024)則跌3%過外，相關股份咪亂撈底？
政府宣布明日(1日)起全面取消口罩令，投資者憧憬化妝品銷量會回升，莎莎國際(00178)受追捧，收升逾半成。莎莎於去年11月低位抽升不少，前景可以睇高一線？仲有無股份可受惠解除口罩令？
信義系公布去年業績，績後股價受壓。信義光能(00968)、信義玻璃(00868)及信義能源(03868)去年全年分別少賺22%、55%及21%，三隻股份今日齊向下，跌幅介乎4%至近一成，三者前景都不太樂觀？有貨要及早離場？
車股方面，理想汽車(02015)去年第四季交付量大增，去年第四季經調整淨利大增41%，但去年全年經調整淨利潤按年大跌97.3%。集團預期今季交付量按年最少升逾六成，第二季將實現每月交付量最多3萬輛的目標。理想績後捱沽，跌逾2%，咩原因市場唔收貨？其他電動車股亦受挫，想入手呢個板塊要睇定啲先？
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